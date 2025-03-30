Ucapan Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk Atasan

MEMBERIKAN ucapan Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk atasan perlu dipersiapkan dengan baik. Pasalnya, ucapan tersebut bisa memberikan kesan mendalam.

Momen Idul Fitri selain untuk merayakan hari kemenangan, menjadi momen untuk saling memaafkan. Oleh sebab itu, ucapan Hari Raya Idul Fitri yang dikirimkan, selalu teriring dengan doa, harapan, serta tentunya ucapan maaf yang tulus. Ucapan bisa disampaikan kepada keluarga, rekan, sahabat, dan orang-orang terdekat.

Tapi ingat, jangan lupa untuk memberi ucapan kepada atasan di tempat Anda bekerja. Ucapan yang diberikan merupakan permintaan maaf yang tulus, mengingat kerap kali terjadi kesalahan yang dilakukan dalam pekerjaan.

Berikut 10 contoh ucapan Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk atasan, dirangkum Okezone.com dari berbagai sumber, Minggu (30/3/2025).

1. Saya berharap Bapak/Ibu berkenan memaafkan semua kesalahan dan kekhilafan saya, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, di hari yang Fitri ini. Semoga Lebaran tahun ini, kita semua dilimpahi keberkahan.

2. Bertahun-tahun mengabdi, salah dan khilaf tentu terjadi. Mohon semua kesalahan dan khilaf saya dimaafkan. Semoga Bapak/Ibu berkenan terus membimbing saya menjadi jauh lebih baik lagi untuk ke depannya.

3. Terdengar gema takbir berkumandang, membesarkan dan mengagungkan Yang Maha Suci. Mari bersihkan hati kembali fitri di hari kemenangan, selamat Idul Fitri dan semoga kita semua kembali menjadi manusia yang fitri. Semoga hari Lebaran ini menjadi momen yang bahagia dan istimewa bagi Bapak/Ibu dan keluarga.

4. Bila Idul Fitri adalah lentera, izinkan membuka tabirnya dengan maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap khilaf. Semoga semua kesalahan saya selama bekerja dengan Bapak/Ibu dimaafkan. Selamat Idul Fitri 1444 H, mohon maaf lahir dan batin.

5. Setelah melewati hari yang fitri dengan hati yang suci, saya dapat bekerja lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya saya perbuat. Semoga Bapak/Ibu memaafkan kesalahan saya.

6. Semoga Bapak/Ibu berkenan untuk memaafkan segala kesahalahan saya di hari kemenangan ini dan tidak berhenti untuk membimbing saya ke depannya.