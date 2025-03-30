6 Keseruan Liburan Lebaran di Kapal Pesiar, Salah Satunya Sensasi Sholat Ied Sambil Berlayar

Bagi yang tidak mudik saat Lebaran tahun ini, tren wisata cruises alias kapal pesiar bisa menjadi pilihan menarik untuk liburan. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal pesiar semakin populer di kalangan wisatawan Indonesia, terutama saat musim liburan seperti Lebaran.

Kapal pesiar menawarkan pengalaman menginap dengan fasilitas mewah seperti hotel bintang lima di tengah laut. Salah satunya, seperti yang dihadirkan Star Voyager, brand lanjutan dari Star Cruises yang baru saja melanjutkan selebrasi peluncurannya bersamaan dengan Dream Cruises di Jakarta baru-baru ini.

Apa saja pengalaman yang didapatkan? Berikut diantaranya, dirangkum Okezone, Minggu (30/3/2025).

1. Sholat Idul Fitri 1446H berjamaah di atas kapal pesiar

Menariknya, di momen Lebaran kali ini, Star Voyager bakal menawarkan sensasi shalat Idul Fitri 1446H bersama di atas kapal pesiar yang berlayar untuk para penumpang muslim.

Usut punya usut, hal tersebut dilakukan karena banyaknya penumpang dari kalangan muslim yang ingin tetap bisa melaksanakan sholat Idul Fitri meskipun sedang berlayar di atas kapal pesiar.

Dengan begitu, ini menjadi momen pertama kalinya kapal wisata pesiar yang akan berlayar dari Jakarta itu menggelar sholat Idul Fitri bersama.

Rencananya, pihak Star Voyager sendiri akan mengundang Ustadz Ahmad Ridwan untuk menjadi imam Sholat Idul Fitri 1446H di atas kapal pesiar tersebut di tanggal 31 Maret 2025 nanti.

2. Jadwal pelayaran yang semakin banyak

Seiring semakin dekatnya masa libur lebaran dan libur sekolah, para wisatawan dari Indonesia akan bisa dengan nyaman berangkat langsung dari "rumah" mereka via Tanjung Priok di Jakarta untuk menjalani wisata pesiar pergi-pulang yang menyenangkan.

Para tamu Star Voyager kini bisa memesan paket perjalanan 5 hari Jakarta-Singapura-Melaka-Jakarta dengan empat jadwal keberangkatan yang tersedia sampai dengan 13 April 2025.

Sebagai tambahan, juga tersedia enam jadwal keberangkatan untuk 4 hari perjalanan dengan rute Jakarta-Singapura-Jakarta mulai dari tanggal 12 Juni sampai 2 Juli 2025.

Selama periode ini, Jakarta dan Medan akan menjadi tujuan kedatangan para turis, yang diproyeksikan mencapai 32.000 pengunjung, yang tiba melalui 16 jadwal kedatangan.

3. Berlayar sekaligus singgah ke negara tetangga

Para wisatawan lokal bisa menikmati kemudahan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 3, 8, dan 13 April 2025 untuk perjalanan selama 5 hari.

Penumpang bisa menyaksikan keindahan kota-kota di Singapura dan Melaka di Malaysia, sebelum kembali ke Jakarta dalam perjalanan yang tidak terlupakan.

Pada saat kedatangan di Singapore Cruise Center, para tamu akan menikmati kemudahan dalam mengakses HarbourFront Centre dan VivoCity, yang menawarkan berbagai macam pilihan hidangan, belanja, dan berbagai tempat hiburan di Singapura.

Para tamu juga dapat mengunjungi berbagai destinasi wisata yang terkemuka antara lain Merlion Park, Gardens by the Bay, dan distrik yang ikonik seperti Chinatown, Little India, dan Kampong Glam.

Destinasi lain yang tidak kalah menarik adalah kota bersejarah Melaka, Malaysia dimana kapal pesiar akan berlabuh selama 12 jam sehingga para tamu bisa menghabiskan 12 jam tersebut di Malaysia.

Pada saat kedatangan, para tamu akan menumpang perahu yang melalui Melaka River yang indah menuju terminal kedatangan.

Dari situ, para tamu bisa berjalan kaki ke jantung Melaka, yang merupakan UNESCO World Heritage Site, yang terkenal dengan bangunan merah khas kolonial seperti Dutch Square dan Jonker Street yang menawarkan berbagai pilihan belanja, hidangan, dan hiburan.

Para tamu juga akan memiliki waktu yang cukup untuk berkunjung ke Kuala Lumpur yang berjarak hanya beberapa jam saja.

4. Akomodasi dan fasilitas setara hotel bintang

Para tamu akan memiliki banyak waktu selama perjalanan sepanjang 4 dan 5 hari untuk mengeksplorasi kapal pesiar Star Voyager di atas lautan sebelum kembali ke Jakarta.

Terdapat berbagai jenis pilihan akomodasi di atas kapal pesiar untuk memenuhi berbagai selera para tamu.

Terdapat berbagai pilihan stateroom mulai dari Interior, Oceanview, dan Balcony, atau pilihan Palace Suites yang mewah dengan privilese extra seperti fasilitas privat, akses khusus dan layanan butler 24 jam yang memberikan kenyamanan maksimal.