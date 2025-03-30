Jane hingga Bu Wiji Sukses Pakai Apron Putih MCI Season 12 Lagi, Sanggar Malah Teriliminasi!

Usai melewati sejumlah tantangan, Jane akhirnya menjadi salah satu peserta Black Team yang sukses meraih apron putih lagi di MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang Minggu (30/3/2025).

Meski sempat mendapat sedikit catatan dari Chef Juna karena hidangan sate lilit buatannya yang keasinan, namun, berkat ketepatan teknik memasaknya, Jane sukses mendapatkan kesempatan emas untuk bisa kembali ke Galeri MasterChef Indonesia Season 12.

Bahkan, dia sukses merebut apron putih Sanggar, peserta dari White Team yang justru harus terilimasi saat itu. Momen haru lantas mewarnai suasana galeri MasterChef Indonesia saat Sanggar teriliminasi.

“Sayang sekali, untuk kali ini, selama kamu ada di galeri, hidangan terburuk kamu menurut saya harus ada di situasi seperti ini,” tutur Chef Renatta.

“Kali ini, you really lost this one. So, Sanggar, kamu bisa lepas apronnya, kamu bisa taro di basket, kalau kamu mau pamit dengan teman-teman, dipersilahkan,” lanjutnya.

Tak sendirian, Jane ternyata sukses meraih apron putih MasterChef Indonesia Season 12 tersebut bersama dua peserta dari Black Team yang sebelumnya juga sempat teriliminasi, yakni Bu Wiji dan Aqilah.

Sebagai informasi, MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Minggu (30/3/2025), kembali diwarnai dengan momen menegangkan saat black team harus kembali melakukan salah satu challenge.

Seperti diketahui, kemarin, 3 peserta black team, yakni Tiara, Tintin dan Calista harus kembali tereliminasi usai gagal dalam Sidat Challenge di mana mereka gagal dalam membuat hidangan dari bahan utama Ikan Sidat.

Ketiganya auto gagal meraih apron putih dari White Team. Nah, hari ini, peserta Black Team yang tersisa harus kembali menjalani tantangan demi bisa meraih apron putih lagi.

Kali ini mereka harus melakukan challenge yang mengharuskan mereka mengolah berbagai jenis pisang menjadi hidangan kreatif.