Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jane hingga Bu Wiji Sukses Pakai Apron Putih MCI Season 12 Lagi, Sanggar Malah Teriliminasi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |20:06 WIB
Jane hingga Bu Wiji Sukses Pakai Apron Putih MCI Season 12 Lagi, Sanggar Malah Teriliminasi!
MasterChef Indonesia Season 12
A
A
A

Usai melewati sejumlah tantangan, Jane akhirnya menjadi salah satu peserta Black Team yang sukses meraih apron putih lagi di MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang Minggu (30/3/2025). 

Meski sempat mendapat sedikit catatan dari Chef Juna karena hidangan sate lilit buatannya yang keasinan, namun, berkat ketepatan teknik memasaknya, Jane sukses mendapatkan kesempatan emas untuk bisa kembali ke Galeri MasterChef Indonesia Season 12.

Bahkan, dia sukses merebut apron putih Sanggar, peserta dari White Team yang justru harus terilimasi saat itu. Momen haru lantas mewarnai suasana galeri MasterChef Indonesia saat Sanggar teriliminasi. 

“Sayang sekali, untuk kali ini, selama kamu ada di galeri, hidangan terburuk kamu menurut saya harus ada di situasi seperti ini,” tutur Chef Renatta. 

“Kali ini, you really lost this one. So, Sanggar, kamu bisa lepas apronnya, kamu bisa taro di basket, kalau kamu mau pamit dengan teman-teman, dipersilahkan,” lanjutnya.

MasterChef Indonesia Season 12

Tak sendirian, Jane ternyata sukses meraih apron putih MasterChef Indonesia Season 12 tersebut bersama dua peserta dari Black Team yang sebelumnya juga sempat teriliminasi, yakni Bu Wiji dan Aqilah. 

Sebagai informasi, MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Minggu (30/3/2025), kembali diwarnai  dengan momen menegangkan saat black team harus kembali melakukan salah satu challenge. 

Seperti diketahui, kemarin, 3 peserta black team, yakni Tiara, Tintin dan Calista harus kembali tereliminasi usai gagal dalam Sidat Challenge di mana mereka gagal dalam membuat hidangan dari bahan utama Ikan Sidat. 

Ketiganya auto gagal meraih apron putih dari White Team. Nah, hari ini, peserta Black Team yang tersisa harus kembali menjalani tantangan demi bisa meraih apron putih lagi. 

Kali ini mereka harus melakukan challenge yang mengharuskan mereka mengolah berbagai jenis pisang menjadi hidangan kreatif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement