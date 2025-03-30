Momen Panas Danny dan Puguh Berantem di MCI Season 12, Modal Beruntung Vs Arwah Gentayangan

Momen ‘panas’ terjadi saat beberapa peserta Black Team melakukan tantangan membuah hidangan dari bahan utama pisang di MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Minggu (30/3/2025).

Pasalnya, Danny yang menyaksikan para peserta Black Team dari atas bersama White Team, meledek Puguh yang sedang menjalani tantangan tersebut bersama peserta Black Team lainnya.

Dalam tantangan tersebut, Puguh diketahui mengolah bahan pisang tersebut untuk membuat hidangan es krim. Melihat hal tersebut, Danny lantas meledeknya.

Pasalnya, sebelum tereliminasi sebelumnya, Puguh sempat gagal dalam salah satu challenge karena gagal membuat hidangan es krim.

“Wey Puguh. Lu nggak bosen apa buat es krim. Nggak kapok?,” teriak Danny dari atas.

Mendengar ledekan Danny, Puguh melirik sinis. Tak puas dengan lirikan mautnya itu, ia lantas membalas ledekan Danny dengan kalimat yang tak kalah pedas.

“Dari pada lu, nggak pernah bikin di sini. Takut ya? Kapok ya? Takut gagal?” balas Puguh.

Tak puas meledek sekali, Danny kembali membalas perkataan Puguh dengan menyebutnya sebagai “arwah gentayangan” karena merupakan peserta yang sudah teriliminasi meski kembali mendapat kesempatan untuk meraih apron putih lagi.

Tak terima disebut arwah gentayangan, Puguh lantas menyebut bahwa Danny masih bisa bertahan di MasterChef Indonesia berkat keberuntungan semata.

“Ya nggak lah. Gue bukan arwah gentayangan nggak jelas kayak lo,” kata Danny.

“Idih. Kalau gue mah mempertaruhkan skill, kalo elu apa? Keberuntungan doang?” balas Puguh.

“Lah elu tuh udah pasti P3. Puguh Pasti Pulang,” ledek Danny lagi.

“Omongan balik sendiri lu!” kata Puguh lagi.

Danny tampaknya tak puas meledek Puguh. Usut punya usut, hal tersebut sengaja ia lakukan untuk membuat mental Puguh ‘down’ dan akhirnya pulang.

“Ya semoga teror psikologis aku ini cukup bisa menganggu Puguh, dia bisa blunder dan dia pulang, balik, membuat dia bahagia dengan konten-kontennya dia dari rumah,” tutur Danny, dari balik layar.

Meski sempat sukses memancing emosi Puguh, namun, peserta asal Mojokerta tersebut tetap fokus dan profesional menjalani tantangan tersebut.

“Ye yang penting nggak sekarang. Udah-udah.. gentayangan sono,” kata Danny.

“Ngomong lagi, gue tanem kaya pisang lu ya!” balas Puguh dengan emosi.

“Bang Dani elu bener-bener ya. Lu ngeharepin gue pulang dengan es krim yang gue bikin juga. Mending gue, pernah bikin es krim. Lu bikin apa?” tutur Puguh, mengungkapkan kekesalannya dari balik layar.

Sebagai informasi, MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Minggu (30/3/2025), kembali diwarnai dengan momen menegangkan saat black team harus kembali melakukan salah satu challenge.