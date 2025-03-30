3 Tips Lebaran Tetap Stylish Meski Tak Pakai Baju Baru

Lebaran turut jadi momen untuk tetap bergaya saat kumpul bareng keluarga. Tak heran, membeli baju baru untuk lebaran menjadi tradisi di masyarakat.

Namun, tak sedikit pula yang memutuskan untuk tidak membeli baju baru di lebaran tahun ini. Alasannya pun beragam, bisa terkait ekonomi hingga masih ingin menggunakan baju lebaran tahun lalu.

Gak perlu khawatir, Anda tetap bisa stylish dan memesona di hari raya meski tidak mengenakan baju baru saat lebaran. Anda hanya perlu memodifikasi dan lihat mix and match agar tetap terlihat modis di hari raya.

Bagaimana tips tetap stylish saat lebaran meski hanya mengenakan baju tahun lalu? Yuk intip tipsnya melansir Helen Reynold Style, Sabtu (29/3/2025).

1. Pilih Baju Terbaik di Lemari Anda

Pertama ialah memilih baju terbaik yang ada di lemari Anda. Tak harus ikut tren busana lebaran, Anda bisa menggunakan baju terbaik Anda meski sudah pernah digunakan tahun lalu.

Cobalah membandingkan satu baju dengan yang lainnya. Pilih yang paling sesuai dan terbaik agar tetap terlihat stylish saat lebaran.

2. Pilih Warna yang Netral

Setiap lebaran biasanya akan ada tren busana maupun warna. Namun, Anda bisa tetap terlihat modis dengan warna-warna netral yang timeless dan juga cocok dikenakan untuk hari raya.

Warna-warna netral akan membuat Anda tetap terlihat bergaya dan tak ketinggalan zaman meski tidak mengikuti tren terbaru. Pilihlah busana dengan warna putih, hitam atau krem agar terlihat simple tapi juga elegan.