10 ucapan selamat Idul Fitri 2025 yang Islami, cocok jadi pesan untuk Lebaran. (Foto: Okezone.com)

MENGIRIMKAN ucapan selamat Idul Fitri 2025 yang Islami, cocok jadi pesan untuk Lebaran bagi umat Muslim yang merayakan. Ucapan ini bisa sekaligus menjalin tali silaturahmi agar terus terjaga dan hangat.

Untuk itu, tak ada salahnya menyiapkan ucapan Idul Fitri yang penuh dengan doa dan nuansa Islami. Ucapan ini juga bisa membuat nuansa Lebaran Anda semakin terasa hangat.

Bila sulit merangkai kata-kata indah untuk ucapan Hari Raya Idul Fitri, tak perlu khawatir. Kali ini, okezone.com akan memberikan sederet ucapan untuk Hari Raya Idul Fitri yang cocok untuk jadi pesan manis di momen Lebaran.

Berikut 10 ucapan selamat Idul Fitri 2025 yang Islami, bijak dan penuh makna, dilansir Okezone.com dari Economic Times, Sabtu (29/3/2025).

1. Idul Fitri! Semoga Hari Raya Idul Fitri ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam hidup Anda.

2. Semoga Idul Fitri penuh kebahagiaan, penuh cinta, tawa, dan kebersamaan. Idul Fitri!

3. Di hari istimewa ini, saya ucapkan selamat Idul Fitri yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Idul Fitri!

4. Semoga berkah Ilahi memberi Anda kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran. Idul Fitri!

5. Semoga rahmat dan berkah Allah tercurah kepada Anda dan keluarga di hari yang baik ini. Idul Fitri!

6. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Anda dan keluarga. Idul Fitri!

7. Idul Fitri adalah waktu untuk berkumpul, bergembira bersama orang-orang terkasih dan menciptakan kenangan indah.