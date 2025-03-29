Mengantuk Ketika Mudik, Istirahat Sejenak atau Bermalam?

Berikut ini adalah jam-jam terbaik untuk melakukan mudik. (Foto: Freepik)

Mudik Lebaran tahun 2025 menjadi suatu hal yang dinantikan setiap orang untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara.

Banyak yang memilih mudik menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor untuk pulang ke kampung halamannya dan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Tapi tahukah kamu akan bahaya microsleep? Microsleep ialah kondisi tertidur singkat ketika mengantuk saat mengemudi yang terjadi secara tidak sadar dan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.

Walaupun berlangsung dalam hitungan sepersekian detik, kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dapat kehilangan kendali dan berujung pada kecelakaan.

Berikut ini adalah jam-jam terbaik untuk melakukan mudik yang sudah dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber.

1. Pagi Hari

Mudik dapat dilakukan pada pagi hari mulai pukul 04.00-06.00 pagi. Pada waktu tersebut lalu lintas cenderung sepi dan memungkinkan perjalanan lebih lancar tanpa adanya kemacetan. Serta mudik di pagi hari lebih baik karena tubuh kita cenderung lebih prima setelah istirahat pada waktu malam.

2. Siang Hari

Ada banyak alasan mengapa mudik di siang hari tergolong dalam waktu yang baik. Pertama, kamu dapat melihat jalanan dan lingkungan sekitar lebih jelas dari pada malam hari. Tak hanya itu lampu kendaraan atau lampu penerangan jalan tidak akan membuat mata menjadi silau serta minim resiko microsleep.

3. Setelah beristirahat cukup

Untuk mencegah terjadinya microsleep yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, ada baiknya kamu melakukan mudik setelah beristirahat dengan cukup.

Normalnya seseorang yang akan mengemudi pada perjalanan panjang perlu tidur kurang lebih 7 sampai 9 jam. Tetapi jika kamu menggantuk saat mengemudi kamu perlu berhenti sejenak di rest area untuk merengangkan tubuh dan beristirahat selama 15-30 menit.