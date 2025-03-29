10 Contoh Ucapan Hari Raya Nyepi 2025 yang Penuh Makna

Contoh ucapan Hari Raya Nyepi 2025 dapat menambah referensi Anda dalam merayakan momen penting bersama orang terkasih. Makna Nyepi menjadi keseimbangan bhuana agung dan bhuana alit.

Keseimbangan tersebut adalah sebuah titik pertemuan antara sifat-sifat positif dan negatif (baik dan buruk) manusia dan terimplementasi sebagai bayu, sabda, idep. Diibaratkan sebagai sebuah baterai yang mempunyai masa pakai, jika masa pakainya telah habis maka perlu dicas kembali.

Demikian pula bhuana agung dan bhuana alit ini, bhuana agung perlu diistirahatkan sejenak dan bhuana alit dicas kembali dengan melaksanakan catur brata penyepian sembari mengoreksi diri masing-masing.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (29/3/2025), Okezone telah merangkum Contoh Ucapan Hari Raya Nyepi 2025, sebagai berikut.

1. Selamat merayakan Hari Raya Suci Nyepi 2025. Semoga keheningan ini memberi kita waktu untuk merenung dan menyambut lembaran baru dengan semangat yang lebih positif.

2. Selamat Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Caka 1947. Semoga kebaikan selalu menyertaimu dan keluarga tercinta.

3. In silence you find the meaning of life, in loneliness you feel His presence. Happy Nyepi Day 2025.

4. Mari manfaatkan keheningan Nyepi untuk menata hati, mencari kebijaksanaan, dan menjalani hidup dengan lebih penuh rasa syukur.

5. Wishing you a peaceful and blessed Nyepi. May the silence guide you to a brighter and wiser tomorrow.

6. Mari sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan mendengarkan suara hati serta jiwa kita. Selamat menjalankan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947.