5 Tips Mudik Naik Kapal Laut Biar Gak Mabuk

Mudik lebaran 2025 siap dilakukan masyarakat jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Berbagai jenis transportasi bisa Anda tentukan untuk pergi mudik bersama keluarga dan tiba di kampung halaman.

Salah satunya ialah kapal laut. Ada beberapa persiapan yang perlu Anda pikirkan saat Anda memilih kapal laut untuk mudik lebaran. Tantangan saat naik kapal laut ialah rasa mabuk yang timbul.

Mabuk laut bisa terjadi akibat angin yang kencang ataupun goyangan dari kapal. Rasa mabuk ini bisa menimbulkan mual hingga muntah.

Tak perlu khawatir, ada cara mudah untuk mengatasi mabuk saat naik kapal laut. Seperti apa caranya? Yuk simak dilansir Dramamine, Sabtu (29/3/2025).

1. Memilih Kabin yang Tepat

Memilih kabin yang tepat juga memengaruhi kondisi mabuk laut. Anda bisa memilih bagian tengah kapal yang terlalu tinggi untuk menghindari masalah mabuk laut.

Jika tidak tersedia, pertimbangkan ruangan yang lebih rendah atau lebih dekat ke belakang, karena bagian depan kapal cenderung paling banyak mengalami pergerakan.



2. Habiskan Banyak Waktu di Dek Kapal

Cara kedua ialah coba untuk menghabiskan banyak waktu di dek kapal. Udara segar biasanya membantu Anda merasa lebih baik dan terhindar dari mabuk laut.

Jika Anda mulai merasa mual, fokuslah pada pernapasan dan tetap tenang. Cobalah menghabiskan lebih banyak waktu di dek daripada di kabin Anda.



3. Hindari Buku, Layar, dan Alkohol

Kemudian, hindari membaca buku, melihat layar ponsel hingga minum alkohol saat berada di kapal laut. Membaca dan melihat ke bawah pada perangkat seluler bisa membuat Anda merasa mual.

Minumlah air putih dan hindari alkohol sehingga mengurangi pemicu mabuk saat di kapal laut. Anda juga bisa bersandar agar rasa mual pada perut tidak semakin parah.