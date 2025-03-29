Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |08:36 WIB
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, (Foto: Instagram)
A
A
A

Tren Velocity belakangan tak ada habisnya berseliweran di media sosial. Tak hanya diikuti oleh netizen saja, namun juga di kalangan publik figur Tanah Air. 

Salah satunya, Fujianti Utami Putri alias Fuji. Fuji sendiri memang terkenal kerap mengikuti berbagai tren terbaru di media sosial, tidak terkecuali tren Velocity yang populer di TikTok. 

Menariknya, baru-baru ini Fuji turut mengajak mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melakukan tren Velocity tersebut.

Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity

Video yang menampilkan momen tersebut turut dibagikan Fuji melalui akun Instagramnya, @fuji_an. 

Dalam video tersebut, Fuji mengajarkan Shin Tae-yong melakukan gerakan tarian yang sedang tren di TikTok itu bersama dua orang lainnya yakni sang kakak, Fadly dan Verrell Bramasta. 

Momen tersebut sukses menunjukkan interaksi yang akrab antara mereka. Fuji dengan sabar membimbing Shin Tae-yong hingga berhasil mengikuti gerakan tarian tersebut. ​

Usai sempat kagok saat percobaan pertama, Shin Tae-yong akhirnya sukses mengikuti gerakan velocity tersebut secara kompak dengan Fuji, Fadly dan Verrel. 

Ekspresi Shin Tae-yong bahkan tak kalah antusias dan ‘girang’ ketika berhasil melakukan tren gerakan velocity tersebut. 

Video tersebut lantas menjadi viral di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/194/3186852/fuji-NyiT_large.jpg
3 Potret Lawas Fuji Saat Masih Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954/fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement