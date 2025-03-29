Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...

Tren Velocity belakangan tak ada habisnya berseliweran di media sosial. Tak hanya diikuti oleh netizen saja, namun juga di kalangan publik figur Tanah Air.

Salah satunya, Fujianti Utami Putri alias Fuji. Fuji sendiri memang terkenal kerap mengikuti berbagai tren terbaru di media sosial, tidak terkecuali tren Velocity yang populer di TikTok.

Menariknya, baru-baru ini Fuji turut mengajak mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melakukan tren Velocity tersebut.

Video yang menampilkan momen tersebut turut dibagikan Fuji melalui akun Instagramnya, @fuji_an.

Dalam video tersebut, Fuji mengajarkan Shin Tae-yong melakukan gerakan tarian yang sedang tren di TikTok itu bersama dua orang lainnya yakni sang kakak, Fadly dan Verrell Bramasta.

Momen tersebut sukses menunjukkan interaksi yang akrab antara mereka. Fuji dengan sabar membimbing Shin Tae-yong hingga berhasil mengikuti gerakan tarian tersebut. ​

Usai sempat kagok saat percobaan pertama, Shin Tae-yong akhirnya sukses mengikuti gerakan velocity tersebut secara kompak dengan Fuji, Fadly dan Verrel.

Ekspresi Shin Tae-yong bahkan tak kalah antusias dan ‘girang’ ketika berhasil melakukan tren gerakan velocity tersebut.

Video tersebut lantas menjadi viral di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen.