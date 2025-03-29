Buka Suara, Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Jaksa Agung hingga Alasan Mualaf

Celine Evangelista akhirnya buka suara mengenai beberapa isu tentang dirinya ditengah keputusannya meniadi seorang mualaf. Isu tersebut terkait hubungannya dengan beberapa pria yang saat ini dibantah olehnya.

Isu tersebut dinilai Celine mulai mengarah kepada fitnah sehingga dia merasa harus mengklarifikasi secara terbuka agar tak lagi timbul kesalahpahaman dan narasi negatif, terlebih menyeret beberapa nama tokoh yang dikaitkan dengannya.

"Teman-teman, saya Celine Evangelista pertama-tama saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berita-berita fitnahan tentang saya yang beredar,” kata Celine dikutip dari akun TikToknya, Sabtu (29/3/2025).

Berikut 3 poin klarifikasi Celine di akun TikToknya:

1. Bantah jadi mualaf karena ingin menikah dengan Maruef Ashary

Keputusan Celine menjadi mualaf sempat dikaitkan dengan isu bahwa dirinya akan kembali menikah dimana calon suaminya beragama Islam. Celine pun menyebut nama sahabatnya, Maruef Ashary.

Celine mengungkap bahwa hubungan mereka tidak lebih dari persahabatan yang sudah cukup lama terjalin. Bahkan Celine menganggap Maruef seperti saudara sendiri.

"Yang pertama tentang saya yang memeluk agama Islam katanya karena saya mau menikah dengan sahabat saya yang bernama Maruef Ashary. Itu semua nggak benar teman-teman. Maruef Ashary itu sudah saya anggap saudara sendiri. Kami berteman dan bersahabat sudah lama dan Insya Allah akan terus bersahabat till jannah,” ungkapnya.

Celine begitu menghargai hubungan persahabatannya dengan Maruef Ashary dan tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi hubungan asmara.