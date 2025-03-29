Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Momen Tegang Black Team MCI Season 12 Ditantang Masak Ikan Sidat demi Raih Apron Putih, Tiara: Jijik Banget!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |19:54 WIB
Momen Tegang <i>Black Team</i> MCI Season 12 Ditantang Masak Ikan Sidat demi Raih Apron Putih, Tiara: Jijik Banget!
MasterChef Indonesia Season 12
A
A
A

Momen kocak mewarnai salah satu challenge  di MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Sabtu (29/3/2025). 

Pasalnya, beberapa peserta Black Team yang dibagi menjadi beberapa kelompok tampak kewalahan saat melakukan Team Challenge mengolah Ikan Sidat.

Sebagai informasi, Ikan Sidat adalah sejenis ikan yang memiliki bentuk menyerupai belut, termasuk dan sering disebut sebagai belut laut atau eel dalam bahasa Inggris.

Ikan Sidat yang memiliki kulit licin karena banyak lendir dan memiliki sirip punggung yang memanjang, membuat beberapa peserta Black Team dibuat geli sampai merinding ketika harus memegang ikan tersebut. 

Beberapa diantaranya adalah Tiara dan Tintin. Keduanya tampak bergidik ngeri ketika melihat Sidat di hadapan mereka berjatuhan dari bench. 

Padahal, awalnya, sebagai rekan satu tim, Tiara dan Tintin ingin membantu Calista yang tampak kewalahan menangkap dan memotong Sidat tersebut. 

“Iiih turun semua!” teriak Tiara histeris. 

“Iiih gede banget sih,” timpal Tintin yang tak kalah panik ketika melihat Sidat mereka berjatuhan dan menggeliat di lantai.

Tiara lantas menjelaskan mengapa ia tampak geli saat melihat Sidat di depannya itu berjatuhan. 

“Aku sebenernya takut banget ngeliat si Calista itu motong-motong dan dia ada beberapa kali kesulitan untuk menghandel si Sidatnya ini,” tutur Tiara. 

“Jujur, aku tuh mau banget bantu Calista. Tapi ternyata nggak semudah itu. Itu bener-bener bikin aku takut banget. Aku bener-bener jijik banget. Tapi ketika si Calista udah memotong Sidatnya mungkin aku ada bantu memfilet si Sidatnya itu,” lanjutnya. 

Sebagai informasi, di episode sebelumnya terjadi momen menegangkan saat Black Team, yang terdiri dari 12 kontestan yang sebelumnya tereliminasi, diberikan kesempatan untuk merebut kembali apron putih dan kembali ke galeri MasterChef.​

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144780/viral_lamaran_di_galeri_saat_menang_masterchef_indonesia_fajar_akan_nikahi_zahra_tahun_ini-IU8s_large.jpg
Viral Lamaran di Galeri Saat Menang MasterChef Indonesia, Fajar Akan Nikahi Zahra Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/298/3139981/so_sweet_fajar_lamar_zahra_usai_menjadi_juara_masterchef_indonesia_season_12-1ck6_large.jpg
So Sweet! Fajar Lamar Zahra Usai Menjadi Juara MasterChef Indonesia Season 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139825/juara_masterchef_indonesia_season_12_fajar_dapat_hadiah_spesial_dari_dubes_as-hOKg_large.jpg
Juara MasterChef Indonesia Season 12, Fajar Dapat Hadiah Spesial dari Dubes AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139823/fajar_menang_masterchef_indonesia_season_12_zahra_menangis_haru-uQtL_large.jpg
Fajar Menang MasterChef Indonesia Season 12, Zahra Menangis Haru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139821/selamat_fajar_jadi_pemenang_masterchef_indonesia_season_12_unggul_tipis_dari_hovit-37mE_large.jpg
Selamat! Fajar Jadi Pemenang MasterChef Indonesia Season 12, Unggul Tipis dari Hovit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139808/fajar_salip_hovit_di_ronde_kedua_grand_final_masterchef_indonesia_season_12_persaingan_kian_panas-LfOT_large.jpg
Fajar Salip Hovit di Ronde Kedua Grand Final MasterChef Indonesia Season 12, Persaingan Kian Panas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement