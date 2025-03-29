Momen Tegang Black Team MCI Season 12 Ditantang Masak Ikan Sidat demi Raih Apron Putih, Tiara: Jijik Banget!

Momen kocak mewarnai salah satu challenge di MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang hari ini, Sabtu (29/3/2025).

Pasalnya, beberapa peserta Black Team yang dibagi menjadi beberapa kelompok tampak kewalahan saat melakukan Team Challenge mengolah Ikan Sidat.

Sebagai informasi, Ikan Sidat adalah sejenis ikan yang memiliki bentuk menyerupai belut, termasuk dan sering disebut sebagai belut laut atau eel dalam bahasa Inggris.

Ikan Sidat yang memiliki kulit licin karena banyak lendir dan memiliki sirip punggung yang memanjang, membuat beberapa peserta Black Team dibuat geli sampai merinding ketika harus memegang ikan tersebut.

Beberapa diantaranya adalah Tiara dan Tintin. Keduanya tampak bergidik ngeri ketika melihat Sidat di hadapan mereka berjatuhan dari bench.

Padahal, awalnya, sebagai rekan satu tim, Tiara dan Tintin ingin membantu Calista yang tampak kewalahan menangkap dan memotong Sidat tersebut.

“Iiih turun semua!” teriak Tiara histeris.

“Iiih gede banget sih,” timpal Tintin yang tak kalah panik ketika melihat Sidat mereka berjatuhan dan menggeliat di lantai.

Tiara lantas menjelaskan mengapa ia tampak geli saat melihat Sidat di depannya itu berjatuhan.

“Aku sebenernya takut banget ngeliat si Calista itu motong-motong dan dia ada beberapa kali kesulitan untuk menghandel si Sidatnya ini,” tutur Tiara.

“Jujur, aku tuh mau banget bantu Calista. Tapi ternyata nggak semudah itu. Itu bener-bener bikin aku takut banget. Aku bener-bener jijik banget. Tapi ketika si Calista udah memotong Sidatnya mungkin aku ada bantu memfilet si Sidatnya itu,” lanjutnya.

Sebagai informasi, di episode sebelumnya terjadi momen menegangkan saat Black Team, yang terdiri dari 12 kontestan yang sebelumnya tereliminasi, diberikan kesempatan untuk merebut kembali apron putih dan kembali ke galeri MasterChef.​