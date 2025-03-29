Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pertarungan Sengit Menuju Gallery MasterChef Indonesia Season 12

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |08:49 WIB
Pertarungan Sengit Menuju Gallery MasterChef Indonesia Season 12
Pertarungan sengit menuju Gallery MasterChef Indonesia Season 12. (Foto: MCI)
A
A
A

DI EPISODE sebelumnya, MasterChef Indonesia Season 12 menyajikan tantangan yang luar biasa dengan mempertemukan kembali kontestan yang telah tereliminasi, yaitu "Black Team", dengan kontestan yang masih bertahan, yaitu "White Team". Dalam episode spesial ini, para kontestan diuji dalam serangkaian tantangan yang menegangkan dan penuh kejutan.

Episode minggu ini dibuka dengan para kontestan yang mengeluarkan unek-unek antar kontestan, kira-kira siapakah yang mendapatkan spike paling banyak. Kemudian hasil dari offsite challenge sebelumnya, white team harus menerima kekalahannya atas black team dan membuat para kontestan dari white team harus menghadapi tantangan baru yaitu Reading Recipe Challenge. Challenge tersebut menghadapkan para kontestan dengan black box yang berisikan resep-resep istimewa tak biasa dan para kontestan harus membuat hidangan yang sesuai dengan resep tersebut.

Di episode minggu ini juga akan ada pertarungan yang seru antar kontestan black team untuk masuk kembali ke gallery MasterChef Indonesia Season 12. Mereka diharuskan untuk mengolah salah satu jenis ikan yang bisa hidup di air laut dan air tawar menjadi hidangan yang menggugah selera. Selanjutnya mereka juga ditantang untuk mengolah hidangan dari berbagai jenis pisang, kira-kira ikan jenis apa dan pisang jenis seperti apa yang harus diolah oleh para kontestan?

Dengan dinamika yang menarik antara kontestan yang sudah tereliminasi dan yang masih bertahan, episode ini menggambarkan betapa sengitnya persaingan dalam MasterChef Indonesia Season 12. Kira-kira siapakah yang bisa menaklukan challenge ikan dan challenge buah menjadi sebuah hidangan yang tidak hanya enak, tapi juga bisa memberikan kesan para juri hingga bisa masuk kembali ke gallery MasterChef Indonesia Season 12?

 

