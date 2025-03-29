10 Rekomendasi Sepatu dan Sendal Pria Harga di Bawah Rp200 ribu untuk Lebaran

Lebaran merupakan momen untuk saling bermaafan sekaligus bertemu dengan sanak saudara dan kenalan lainnya. Selain mengenakan pakaian terbaik, tentunya kamu juga membutuhkan alas kaki yang nyaman dan stylish.

Berikut 10 rekomendasi sepatu dan sendal untuk pria yang harga di bawah Rp200 ribu, dikutip dari berbagai sumber, Minggu (30/3/2025).

1. MJC Indonesia

MJC Indonesia merupakan produk sepatu dan sendal lokal berasal dari Mojokerto, Jawa Timur yang menyediakan berbagai model sepatu, seperti sepatu pantofel, sepatu slip on, sepatu olahraga, sneakers, docmart dan lainnya.

Dengan harga yang beragam mulai Rp150 ribu hingga di atas Rp200 ribu tanpa promo. Jika menggunakan promo pada platform belanja online harganya berkisar Rp65 ribu-Rp.108 ribu.

Salah satu sepatu yang cocok untuk menyambut lebaran kamu dari MJC Indonesia ini adalah Fomelo Shoes Pria Loafers Pria Original berbahan kulit sintesis tersedia ukuran 39-43.

2. Leedoo

Leedoo adalah merek sepatu pria yang desainnya sangat kekinian dan memiliki berbagai model sesuai dengan kebutuhan para konsumennya, seperti sneakers, sepatu slip on, sepatu fashion, sepatu kulit bahkan sepatu sekolah pun juga disediakan oleh Leedoo untuk para konsumennya.

Harga dari sepatu Leedoo ini jika tanpa promo berkisar di atas Rp100 ribu, namun jika menggunakan promo pada platform belanja online berkisar Rp61 ribu hingga Rp121 ribu.

3. Rionz

Merek sepatu karya anak bangsa yang berasal dan berproduksi di Bandung, Jawa Barat ini menjual berbagai macam model jaket, crewneck, sendal dan sepatu mulai dari sepatu formal hingga sepatu santai. Harga dari merek lokal asal Bandung ini di bawah Rp200 ribu dengan promo maupun tanpa promo.

4. Wetan Store

Sepatu lokal Wetan Store berasal dari daerah yang mendapat julukan “Kota Kreatif” yaitu Bandung, Jawa Barat. Wetan menyediakan berbagai kebutuhan sepatu mulai dari anak-anak, wanita hingga pria dengan harga Rp100 ribuan.

5. Ando

Sebuah merek sepatu casual yang sudah berdiri sejak tahun 90-an ini tempat produksinya di Pasuruan, Jawa Timur. Selain menyediakan sepatu dan sendal untuk pria, Ando juga menyediakan sepatu dan sendal untuk wanita serta anak-anak.

Salah satu model sepatu yang harus kamu kenakan saat Lebaran akan membuat penampilannya terlihat lebih kekinian yaitu Sneakers Trick Alpha yang berbahan dasar kulit sintesis. Sepatu ini tersedia untuk ukuran 39 hingga 44 untuk ukuran yang paling besarnya. Harganya Rp103 ribu saja.