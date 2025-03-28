Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Hal yang Bisa Dilakukan untuk Mewujudkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |23:47 WIB
5 Hal yang Bisa Dilakukan untuk Mewujudkan Gaya Hidup Ramah Lingkungan
Tas ramah lingkungan. (Foto: Freepik)
A
A
A

Mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Berikut adalah 5 hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan, mengutip berbagai sumber, Jumat (28/3/2025).

1. Mengurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Plastik sekali pakai, seperti botol air plastik, sedotan, dan kantong plastik, adalah penyumbang utama sampah di lautan dan tempat pembuangan akhir.

Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi penggunaan plastik antara lain:

   - Membawa tas belanja kain: Menghindari penggunaan kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja yang dapat digunakan kembali.

   - Menggunakan botol air dan tempat makan yang dapat dipakai berulang kali: Alih-alih membeli minuman dalam kemasan plastik, gunakan botol air stainless steel atau kaca yang dapat dipakai berkali-kali.

Produk ramah lingkungan. (Foto: Freepik)
Produk ramah lingkungan. (Foto: Freepik)

   - Memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan: Pilih produk dengan kemasan yang terbuat dari bahan yang mudah terurai atau daur ulang.

2. Menggunakan Energi Terbarukan di Rumah

Sektor energi merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap emisi gas rumah kaca. Untuk mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan, kita bisa mulai dari rumah dengan mengadopsi energi terbarukan dan efisiensi energi:

   - Pasang panel surya: Memasang panel surya di rumah dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menghasilkan energi bersih dari sumber terbarukan.

- Gunakan peralatan hemat energi: Beralih ke lampu LED, alat elektronik yang efisien, dan pengaturan suhu ruangan yang hemat energi dapat mengurangi konsumsi energi rumah tangga.

   - Penggunaan energi bersih: Menggunakan layanan listrik dari penyedia energi yang menawarkan pilihan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin.

3. Daur Ulang dan Mengurangi Limbah

Mengurangi jumlah limbah yang kita hasilkan setiap hari adalah langkah penting dalam mewujudkan gaya hidup ramah lingkungan. Daur ulang dan pengelolaan sampah secara bijaksana sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih:

   - Menerapkan prinsip zero waste: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang adalah kunci untuk mengurangi limbah. Misalnya, membeli barang dengan kemasan minimal dan memilih barang bekas.

   - Mendaur ulang barang yang dapat didaur ulang: Menyortir sampah di rumah agar sampah organik, plastik, kertas, dan logam bisa dipisahkan dan didaur ulang.

   - Mendukung produk daur ulang: Membeli produk yang menggunakan bahan daur ulang atau yang dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184076//purbaya-uswf_large.jpg
Tak Dibakar, Ini Rencana Purbaya soal Baju Bekas Impor Ilegal Didaur Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166780//bri_memperkuat_kapabilitas_layanan_digital_melalui_optimalisasi_aplikasi_mobile_banking_brimo-V8wI_large.jpg
BRI Perkuat Layanan Digital dengan Fitur Baru di Aplikasi BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/11/3149100//direktur_tugu_insurance_lakukan_penanaman_pohon_di_cianjur-TG7o_large.jpeg
Tugu Insurance Raih The Best Emission Reduction Transparency Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141251//benarkah_terlalu_banyak_minum_air_putih_bisa_keracunan-63bh_large.jpeg
Benarkah Terlalu Banyak Minum Air Putih Bisa Keracunan? Yuk Simak Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/298/3139692//kol_goreng-8Qmq_large.jpeg
Stop Normalisasi Sayur Goreng, Waspada Efek Buruk yang Bisa Ditimbulkannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/612/3138876//5_fakta_kanker_kolorektal_kini_mengincar_anak_muda-5Nsz_large.jpg
5 Fakta Kanker Kolorektal Kini Mengincar Anak Muda, Gaya Hidup Jadi Faktor Penyebab
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement