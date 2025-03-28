Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Ucapan Idul Fitri 1446 H yang Penuh Makna dan Kreatif

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |20:27 WIB
20 Ucapan Idul Fitri 1446 H yang Penuh Makna dan Kreatif
20 Ucapan Idul Fitri 1446 H yang Penuh Makna dan Kreatif, (Foto: Freepik)
A
A
A

Lebaran identik dengan ucapan spesial yang penuh makna. Ucapan tersebut biasanya tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, dan doa untuk sesama.

Tradisi Lebaran tidak lepas dari momen saling meminta dan memberi maaf, yang sering disampaikan melalui ucapan baik secara langsung maupun melalui pesan.

Ucapan Idul Fitri sering kali mengandung doa agar kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan selalu menyertai penerimanya.

Dalam budaya Indonesia, ucapan Lebaran menjadi cara untuk mempererat hubungan, terutama dengan keluarga, sahabat, dan kolega yang jarang bertemu.

Nah, berikut adalah contoh daftar ucapan Lebaran Idul Fitri 1446 H yang unik dan kreatif, dirangkum Okezone dari berbagai sumber. 

Ucapan Formal dan Bermakna

1. "Dalam putihnya hati ada beningnya doa, dalam beningnya doa ada tulusnya maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin."
2. "Fitrah sejati adalah mengembalikan hati yang suci. Semoga kita semua kembali kepada kesucian di hari yang penuh berkah ini. Selamat Idul Fitri 1446 H."
3. "Tangan tak mampu menjabat, raga tak bisa bertatap, namun di hari nan suci ini izinkan hati berbisik: Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin."

Ucapan Lucu dan Santai

4. "Lebaran sebentar lagi, THR belum datang lagi. Meski kantong tipis, hati tetap tulus. Mohon maaf lahir dan batin!"
5. "Selamat Idul Fitri! Kalau ada salah yang disengaja atau tidak, maaf ya. Kalau ada utang, anggap aja THR!"
6. "Baju baru Alhamdulillah, kue banyak MasyaAllah, maaf darimu InsyaAllah, THR darimu? Amiin Ya Rabb!"

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/612/2993794/5-ucapan-idul-fitri-dengan-bahasa-inggris-wTaFDX8fTu.jpg
5 Ucapan Idul Fitri dengan Bahasa Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985930/mukena-mulai-jadi-tren-hampers-di-idul-fitri-2024-Fh5jv7R5cp.jpg
Mukena Mulai Jadi Tren Hampers di Idul Fitri 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/612/2798166/35-ucapan-selamat-idul-fitri-1-syawal-untuk-keluarga-dan-teman-TSRyLZBaHH.jpg
35 Ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal untuk Keluarga dan Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/05/612/2556747/lebaran-aman-tanpa-covid-19-bisa-terwujud-atau-hanya-impian-FNrYreCCWn.jpg
Lebaran Aman Tanpa Covid-19, Bisa Terwujud atau Hanya Impian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/11/612/2408950/cegah-covid-19-ini-panduan-aman-sholat-idul-fitri-1442h-eToINoctsq.jpg
Cegah Covid-19, Ini Panduan Aman Sholat Idul Fitri 1442H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/09/612/2408039/5-ide-hampers-lebaran-kekinian-cara-aman-silaturahmi-saat-idul-fitri-A1c8hM0Ado.jpg
5 Ide Hampers Lebaran Kekinian, Cara Aman Silaturahmi saat Idul Fitri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement