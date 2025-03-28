20 Ucapan Idul Fitri 1446 H yang Penuh Makna dan Kreatif

Lebaran identik dengan ucapan spesial yang penuh makna. Ucapan tersebut biasanya tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, dan doa untuk sesama.

Tradisi Lebaran tidak lepas dari momen saling meminta dan memberi maaf, yang sering disampaikan melalui ucapan baik secara langsung maupun melalui pesan.

Ucapan Idul Fitri sering kali mengandung doa agar kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan selalu menyertai penerimanya.

Dalam budaya Indonesia, ucapan Lebaran menjadi cara untuk mempererat hubungan, terutama dengan keluarga, sahabat, dan kolega yang jarang bertemu.

Nah, berikut adalah contoh daftar ucapan Lebaran Idul Fitri 1446 H yang unik dan kreatif, dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

Ucapan Formal dan Bermakna

1. "Dalam putihnya hati ada beningnya doa, dalam beningnya doa ada tulusnya maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin."

2. "Fitrah sejati adalah mengembalikan hati yang suci. Semoga kita semua kembali kepada kesucian di hari yang penuh berkah ini. Selamat Idul Fitri 1446 H."

3. "Tangan tak mampu menjabat, raga tak bisa bertatap, namun di hari nan suci ini izinkan hati berbisik: Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin."

Ucapan Lucu dan Santai

4. "Lebaran sebentar lagi, THR belum datang lagi. Meski kantong tipis, hati tetap tulus. Mohon maaf lahir dan batin!"

5. "Selamat Idul Fitri! Kalau ada salah yang disengaja atau tidak, maaf ya. Kalau ada utang, anggap aja THR!"

6. "Baju baru Alhamdulillah, kue banyak MasyaAllah, maaf darimu InsyaAllah, THR darimu? Amiin Ya Rabb!"