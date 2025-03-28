Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hindari Minuman Berenergi, Ini Tips Jaga Stamina saat Mudik Biar Gak Kelelahan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |19:27 WIB
Hindari Minuman Berenergi, Ini Tips Jaga Stamina saat Mudik Biar Gak Kelelahan
Hindari Minuman Berenergi, Intip Tips Jaga Stamina saat Mudik Biar Gak Kelelahan, (Foto: Freepik)
Memasuki momen mudik lebaran, menjaga kesehatan menjadi hal yang utama. Panjangnya perjalanan menuju kampung halaman membutuhkan stamina yang prima agar selamat sampai tujuan.

Beragam cara bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan selama mudik. Namun, kebanyakan orang justru menggunakan minuman berenergi untuk membantu stamina tetap fit.

Hal tersebut rupanya perlu dihindari lantaran bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan tubuh. Praktisi Kesehatan, dr. Ngabila Salama justru mengimbau para pemudik menghindari minuman berenergi.

Ia mengungkap adanya bahaya terkandung bila terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi khususnya untuk menjaga stamina saat mudik.

“Jangan pakai minuman berkemasan, berenergi, atau teh dan kopi dengan gula tinggi ya, tidak baik untuk kesehatan. Kalau pun teh / kopi tidak perlu pakai gula atau less sugar saja,” ungkap Ngabila saat dihubungi MNC Portal Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan minuman tersebut mengandung kafein tinggi dan bisa berdampak buruk pada tubuh bila dikonsumsi terus menerus seperti saat mudik. Ngabila mengungkap minuman tersebut bisa memicu seringnya buang air kecil hingga dehidrasi.

“Karena teh dan kopi juga bersifat diuresis yang memicu sering kencing sehingga berpotensi kurang cairan atau dehidrasi saat berpuasa,” jelasnya.

Adapun cara yang lebih sehat untuk menjaga stamina saat mudik lebaran. Salah satunya dari pola hidup sehat dan makan makanan sumber vitamin seperti sayur, buah, rempah-rempah, hingga jamu.

 

