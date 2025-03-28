Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jessica Iskandar Bagikan Tips Mudah Perbanyak ASI

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |18:36 WIB
Jessica Iskandar Bagikan Tips Mudah Perbanyak ASI
Jessica Iskandar Bagikan Tips Mudah Perbanyak ASI, (Foto: Okezone)
A
A
A

Aktris Jessica Iskandar alias Jedar memiliki tips mudah memperbanyak ASI (air susu ibu) selama masa menyusui. Jedar yang baru saja melahirkan anak ketiga itu mengaku, jumlah ASI-nya melimpah hingga harus didonorkan kepada ibu lain. 

Istri Vincent Verhaag tersebut kemudian membeberkan tips mudah dalam memperbanyak ASI.

Siapa sangka, Jedar hanya menerapkan cara sederhana yang bisa dilakukan setiap orang sekalipun punya kesibukan yang padat. 

"Tipsnya itu harus memiliki niat yang kuat, menjaga asupan makanan, dan minum banyak air putih," kata Jessica Iskandar di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/629/3160573/jedar-XBfv_large.jpg
Rumah Ibu Dibobol Maling, Jessica Iskandar: Drop Banget Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149634/anak_jessica_iskandar-tYGA_large.jpg
Hagia Putri Jessica Iskandar Pose bak Putri Duyung, Bikin Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/612/3141778/jessica_iskandar-7Hpg_large.jpg
Beri Donor ASI ke 5 Bayi, Jessica Iskandar: Semoga Tumbuh Jadi Anak Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098582/el_barack_kirim_surat_ke_santa_claus_isinya_bikin_tersenyum-wpkQ_large.jpg
El Barack Kirim Surat ke Santa Claus, Isinya Bikin Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086257/segera_melahirkan_anak_ketiga_jessica_iskandar_ngaku_sudah_siapkan_mental_tapi_lupa_satu_hal-VTsH_large.jpg
Segera Melahirkan Anak Ketiga, Jessica Iskandar Ngaku Sudah Siapkan Mental tapi Lupa Satu Hal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/194/3080501/potret_jessica_iskandar_saat_maternity_shoot_berbalut_kain_putih-feti_large.jpg
Potret Jessica Iskandar saat Maternity Shoot, Berbalut Kain Putih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement