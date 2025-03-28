Jessica Iskandar Bagikan Tips Mudah Perbanyak ASI

Aktris Jessica Iskandar alias Jedar memiliki tips mudah memperbanyak ASI (air susu ibu) selama masa menyusui. Jedar yang baru saja melahirkan anak ketiga itu mengaku, jumlah ASI-nya melimpah hingga harus didonorkan kepada ibu lain.

Istri Vincent Verhaag tersebut kemudian membeberkan tips mudah dalam memperbanyak ASI.

Siapa sangka, Jedar hanya menerapkan cara sederhana yang bisa dilakukan setiap orang sekalipun punya kesibukan yang padat.

"Tipsnya itu harus memiliki niat yang kuat, menjaga asupan makanan, dan minum banyak air putih," kata Jessica Iskandar di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.