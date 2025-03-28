7 Ide Pose Ala Fuji Biar Fotomu Enggak Monoton dan Terlihat Estetik

Fujianti Utami Putri atau akrab disapa Fuji, adalah influencer dengan 35,3 juta pengikut di TikTok. Fuji dikenal selalu tampil all out di berbagai kesempatan, baik saat menghadiri acara maupun dalam kesehariannya.

Fuji juga ternyata sering menjalani photoshoot, baik untuk keperluan pekerjaan maupun pribadi. Meskipun bukan model profesional, ia selalu tampil percaya diri di setiap pemotretan membuatnya selalu terlihat menarik dan menuai pujian dari warganet.

Melalui akun Instagram pribadinya @fuji_an, Fuji sering membagikan OOTD (outfit of the day) yang selalu mencuri perhatian netizen. Gaya fotonya pun tak kalah menarik, mulai dari pemilihan angle, latar belakang foto, hingga ekspresi yang effortless tapi tetap kece.

Nah, kalau kamu ingin upgrade gaya foto, yuk simak inspirasi gaya foto ala Fuji yang kekinian dan Instagramable.

1. Foto Candid Natural

Fuji sering mengunggah foto candid dirinya, seperti saat sedang berjalan sambil menghempaskan atau memegang rambutnya, gaya foto seperti ini terkesan lebih simpel dan effortless. Dengan pencahayaan yang pas dan angle yang tepat, candid bisa terlihat lebih natural tapi tetap aesthetic.

2. High Angle untuk Tampil Lebih Cute

High angle adalah teknik fotografi di mana kamera ditempatkan lebih tinggi dari wajah dan diarahkan ke bawah. Salah satu unggahan Fuji menunjukkan bagaimana teknik ini bisa menciptakan kesan yang lebih cute dan playful.

Angle ini juga sering digunakan untuk memberikan efek wajah yang lebih kecil dan ekspresi yang lebih menggemaskan.

3. Gokart

Baru-baru ini, Fuji membagikan fotonya di Instagram saat bermain gokart. Ide foto ini bisa banget kamu tiru kalau lagi seru-seruan di arena gokart.

Coba gaya ala candid dengan ekspresi santai, tatapan tidak ke kamera, tangan kiri diletakkan di belakang, sementara tangan kanan memegang setir dan ambil dari angle samping.

4. Korean Look

Buat kalian yang suka Korean look, Fuji bisa jadi inspirasi terbaik kamu. Ia sering tampil dengan outfit Korean look yang effortless tapi tetap stylish. Foto-fotonya juga selalu on point, persis seperti fashion influencer Korea.

5. Street Style Photoshoot

Fuji juga pernah melakukan photoshoot dengan tema street style, salah satu fotonya diambil di zebra cross, di mana ia tampil percaya diri dengan outfit edgy khas street fashion. Ia memadukan atasan crop dengan mini skirt berbahan leather hitam, yang makin stand out dengan boots hitam senada sehingga terlihat stylish, bold, dan pastinya Instagrammable.