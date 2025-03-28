Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengingat Kembali Kisah Yati Waluh Kukus yang Sempat Viral di Medsos

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |12:34 WIB
Mengingat Kembali Kisah Yati Waluh Kukus yang Sempat Viral di Medsos
Yati Waluh Kukus merupakan cerita yang sempat viral pada 2021. (Foto: Freepik)
A
A
A

Yati Waluh Kukus merupakan cerita yang sempat viral di aplikasi X pada 2021 lalu. Sampai saat ini kisah pilu tentang waluh kukus ini masih bikin penasaran warganet.

Kisah ini merupakan pengalaman nyata dari Ainay waktu kecil tentang waluh atau labu kuning yang dikukus. Cerita Yati Waluh kukus ini diunggah pada akun X pribadi milik Ainay @ainayed, dikutip Jumat (28/3/2025)

Dalam unggahannya, Ainay bercerita saat itu dia tinggal bersama ibunya dengan ekonomi yang memprihatinkan. Sang ibunda rela bekerja apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan agar mampu berbagi kepada sesama.

Kisah ini berawal dari sang ibunda yang mendapat pekerjaan untuk membantu menanam waluh dan diberi upah berupa dua waluh berwarna hijau oleh sang pemilik.

Meskipun perekonomiannya belum berkecukupan, namun ibunya tetap ingin berbagi pada anak-anak yang mengaji di daerah rumahnya. Oleh karena itu, ibunya mendiamkan waluh tersebut selama dua bulan hingga berwarna orange atau matang. Ketika sudah matang ibunya pun mengkukus labu tersebut dan membagikannya ke tempat pengajian anak-anak di daerah rumahnya.

Waluh kukus diletakkan ibunya di langgar masjid untuk anak-anak selesai tadarusan Alquran. Ternyata, cuma satu anak yang ngambil, sisanya bingung.

Saat itulah, salah satu anak bernama Yati jijik dan mengatakan bahwa waluh kukus buatan ibu Ainay seperti feses. Hal itu pun membuat Ainay marah, namun bukannya merasa bersalah justru Yati malah menghasut teman-temannya untuk mengejek Ainay pemarah.

Menjaga Perasaan Sang Ibunda

Ibunya sangat senang, bersemangat dan yakin kalau waluh kukus buatannya itu akan habis. Namun kenyataannya hanya 2-3 orang saja yang menikmati waluh kukus tersebut.

Karena tidak ingin membuat Ibunda sedih, Ainay pun menghabiskan setengah waluh kukus yang masih sangat banyak itu sendirian. Saat pulang, Ainay berlari sambil membawa sisa waluh kukus karena takut hantu.

Saat itulah dia terjatuh dan sisa wuluh itupun jatuh ke tanah. Ia pun terluka dan muntah karena perutnya penuh dengan wuluh kukus yang tadi ia makan.

 

