HOME WOMEN LIFE

5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan saat Mudik Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |11:24 WIB
5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan saat Mudik Lebaran
5 Tips Meninggalkan Hewan Peliharaan saat Mudik Lebaran. (Foto: Freepik)
A
A
A

Mudik lebaran mulai dilakukan masyarakat jelang perayaan Idul Fitri 2025. Publik mulai ramai-ramai menuju kampung halaman dan meninggalkan kediaman mereka di Jakarta.

Salah satu yang kerap menjadi pertimbangan sebelum berangkat mudik ialah saat meninggalkan hewan peliharaan Anda. Tak jarang rasa khawatir menyelimuti Anda saat hendak meninggalkan mereka untuk mudik lebaran.

Tak perlu khawatir, ada beberapa cara tepat agar anabul tetap aman saat ditinggalkan ke kampung halaman. Bagaimana caranya? Yuk simak informasinya melansir Oakwood Animal Hospital, Jumat (28/3/2025).

1. Latih Hewan Peliharaan Sebelum Meninggalkannya

Cara pertama ialah melatih anabul Anda dengan baik sebelum meninggalkan mereka. Dengan memberikan latihan yang kuat, Anda membantu mereka melepaskan stres dan merasa lebih aman saat berada di rumah.

Pertimbangkan untuk mengajak anjing atau kucing Anda berjalan-jalan sedikit lebih lama dari biasanya, atau menghabiskan beberapa menit bermain, sebelum Anda keluar rumah.

2. Bantu Hewan Anda Merasa Aman

Memberikan rasa aman yang dibantu dengan fasilitas dan perlengkapan bisa membuat anabul jadi lebih nyaman saat ditinggal mudik. Anda bisa menyiapkan area bermain khusus atau beberapa benda yang mereka sukai seperti bantal atau selimut.

Pastikan juga Anda sudah mengunci dan menjauhkan hal-hal yang berbahaya. Jangan lupa untuk menyiapkan area makanan khusus untuk mereka agar mudah dijangkau.

3. Berikan Anabul Anda Hiburan

Saat Anda pergi, tinggalkan hewan peliharaan Anda dengan mainan yang menarik atau boneka kesayangan untuk membuatnya tetap sibuk dan terhibur. Ini bisa menghilangkan stres hewan peliharaan saat ditinggal mudik sementara.

4. Tetap Terhubung

Saat hewan peliharaan ditinggal pergi, pemilik anabul biasanya menggunakan kamera CCTV untuk terhubung dengan mereka. Pemilik dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memantau perilaku hewan peliharaan mereka dan memberi mereka hadiah berupa makanan atau waktu bermain.

Adapula kamera khusus yang dilengkapi mikrofon sehingga Anda bisa berbicara langsung dengan anabul. Cara tersebut bisa membuat Anda lebih tenang dan anabul lebih nyaman.

 

