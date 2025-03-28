Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tren Foto ala Studio Ghibli Versi AI, Tuai Pro Kontra Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |10:26 WIB
Viral Tren Foto ala Studio Ghibli Versi AI, Tuai Pro Kontra Netizen
Viral bikin foto pakai style Ghibli menggunakan AI. (Foto: X/ainunnajib)
A
A
A

Pengguna internet diramaikan dengan tren membuat animasi Ghibli menggunakan kecerdasan buatan alias AI. Ilustrasi bergaya anime Jepang ini menjadi sorotan publik lantaran bisa dibuat menggunakan AI dengan mudah.

Hal ini dilakukan oleh pemilik akun X, @ainunnajib. Lewat postingannya, ia membagikan sederet ilustrasi berdasarkan foto-foto sejarah Indonesia yang dikemas dengan gaya ghibli, namun menggunakan versi AI.

“Foto-foto bersejarah bangsa Indonesia dengan gaya anime Studio Ghibli,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (28/3/2025). 

Ainun Najib ini memerlihatkan bagaimana sederet momen bersejarah dikemas dengan gaya animasi ghibli khas Jepang. Mulai dari pembacaan teks proklamasi, momen Presiden pertama dan kedua RI Soekarno dan Soeharto, hingga pelantikan Presiden Prabowo dan Gibran. Kecanggihan kecerdasan buatan itu membuat animasi Studio Ghibli jadi lebih mudah.

Animasi pakai AI

Beberapa foto yang tersaji pun memgingatkan netizen dengan anime Jepang terkenal seperti film Spirited Away, My Neighbor Totoro, dan masih banyak lagi.

Sayangnya, tren gambar ala Ghibli yang dibuat dengan AI ini mengundang pro dan kontra para netizen. Pasalnya, Ghibli sendiri merupakan gaya animasi yang orisinil dari Jepang. Warganet pun mempertanyakan perihal perizinan menggunakan style animasi tersebut, ditambah bisa dibuat dengan mudah menggunakan AI.

“Style seperti ini kan ada hak milik ke penciptanya, minimal ke ghiblinya,” kata akun @pr*******.

“The disrespect to studio ghibli,” sambung @na******.

 

Halaman:
1 2
      
