Resep Lidah Kucing Genit ala Chef Farah Quinn yang Bikin Nagih

Lidah kucing genit adalah salah satu kue kering favorit yang sering hadir di meja saat Lebaran. Kue ini memiliki tekstur yang renyah dengan sentuhan manis dari cokelat leleh dan taburan sprinkle warna-warni yang membuatnya semakin menarik. Daripada membeli di luar, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah-langkah yang sederhana. Berikut resep lengkapnya!

Resep ini merupakan kreasi dari Chef Farah Quinn dikutip pada Jumat (28/3/2025), yang dikenal dengan berbagai hidangan manis lezatnya. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, Anda bisa mendapatkan lidah kucing genit yang renyah dan lumer di mulut.

Bahan:

* 160 gr tepung terigu protein rendah

* ⁠10 gr susu bubuk

* ⁠150 gr gula halus

* ⁠5 butir putih telur (setara 200 gr)

* ⁠200 gr margarin atau mentega

* ⁠Sedikit garam

* ⁠200 gr coklat, dilelehkan

* ⁠Sprinkle warna-warni untuk hiasan

* ⁠2 sdt vanilla ekstrak

* ⁠1/4 sdt baking powder

Langkah Pembuatan:

1. Kocok mentega atau margarin dengan gula halus hingga mengembang dan berwarna lebih pucat.

2. Tambahkan sedikit garam dan putih telur, lalu kocok hingga tercampur rata.

3. Masukkan vanilla ekstrak dan aduk sebentar hingga merata.

4. Campurkan tepung terigu, susu bubuk, dan baking powder, lalu ayak agar tidak menggumpal.

5. Masukkan campuran tepung ke dalam adonan secara bertahap, aduk dengan kecepatan rendah atau gunakan spatula agar tidak overmix.

6. Masukkan adonan ke dalam piping bag yang sudah dipasangi spuit.

7. Olesi loyang dengan mentega agar kue tidak lengket.

8. Semprotkan adonan ke loyang membentuk garis-garis panjang sesuai ukuran lidah kucing.

9. Panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 160°C hingga pinggiran adonan mulai kecokelatan.

10. Keluarkan kue dari oven, diamkan hingga dingin.

11. Panggang kembali dengan suhu 120°C agar hasilnya lebih crispy.

12. Setelah matang dan dingin, celupkan ujung kue ke dalam coklat leleh dan taburkan sprinkle warna-warni sebagai hiasan.

13. Diamkan hingga coklat mengeras, lalu simpan dalam toples kedap udara agar tetap renyah.

Lidah kucing genit siap disajikan untuk menyambut tamu saat Lebaran. Rasanya yang renyah dan manis akan membuat siapa saja ketagihan. Selamat mencoba!

(Qur'anul Hidayat)