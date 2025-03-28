iPhone 16 Kini Tersedia di Official Store Shopee Mall, Pre-Order Sekarang!

JAKARTA – Momen yang telah dinantikan oleh para pengguna Apple di Indonesia kini telah tiba! Apple akhirnya resmi meluncurkan iPhone 16 ke pasar Indonesia melalui berbagai jalur distribusi resmi, termasuk Shopee. Pengguna sudah dapat melakukan pre-order mulai 28 Maret 2025 melalui Official Store di Shopee Mall, dengan pengiriman yang akan dimulai pada 11 April.

Bagi banyak orang, iPhone bukan sekadar ponsel, melainkan bagian dari gaya hidup serta ekosistem teknologi yang saling terintegrasi. Tak heran, jika kehadiran iPhone 16 terbaru selalu menjadi momen yang ditunggu oleh para pengguna.

Head of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi menyampaikan antusiasmenya terhadap kehadiran iPhone 16, Shopee senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk teknologi terkini secara mudah dan aman kepada pengguna.

"Karena itu, kami bangga dapat menjadi bagian dari peluncuran iPhone 16 di Indonesia bersama Digimap, iBox dan Hello, melalui Official Store mereka di Shopee Mall. Kami berharap kehadiran iPhone 16 di Shopee dapat menjawab antusiasme para pengguna yang telah lama menantikan generasi terbaru dari iPhone," ujarnya.

Sebagai bagian dari perayaan peluncuran iPhone 16 di Shopee Mall, tersedia beragam promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Mulai 27 Maret sampai 30 April 2025, para pemegang kartu kredit Bank Mandiri x Shopee bisa mendapatkan cashback 15 persen hingga Rp5,5 juta. Sementara itu, pengguna kartu kredit Bank Mandiri lainnya juga bisa menikmati cashback hingga Rp3,5 juta.

Tak hanya itu, pengguna metode pembayaran SPayLater juga dimanjakan dengan penawaran menarik, cashback 15 persen (min. transaksi Rp10 juta, maksimal cashback Rp5,5 juta) dan cashback 3 persen (min. transaksi Rp5 juta, maksimal cashback Rp1 juta).

Semakin menambah kemeriahan, khusus untuk 500 pembeli pertama iPhone 16 melalui official store di Shopee Mall, pembeli juga berkesempatan mendapatkan Exclusive Gift seperti Face Serum Estee Lauder, Parfum Jo Malone, Powerbank Mixio, dan masih banyak lagi dengan total nilai hingga Rp3,5 juta.