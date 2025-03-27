Viral Kurir Terheran-heran Harus Kirim Paket Seikat Kangkung, Warganet Tulis Komentar Lucu

Belanja online kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari kebutuhan rumah tangga hingga barang mewah, hampir semua bisa ditemukan di platform e-commerce.

Kenyamanan, kelengkapan produk, serta harga yang sering kali lebih murah menjadi faktor utama yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja secara daring dibandingkan langsung ke toko fisik.

Namun, ada kejadian unik yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seorang kurir mengunggah video di akun TikTok-nya, @yosepmaulana42, yang memperlihatkan seorang pelanggan membeli satu ikat kangkung melalui platform belanja online. Video tersebut sontak menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi dari netizen.

Pembelian sayur mayur secara daring sebenarnya bukan hal yang mustahil. Beberapa platform e-commerce bahkan telah menyediakan layanan khusus untuk bahan makanan segar, termasuk sayuran dan buah-buahan. Namun, tetap saja, bagi sebagian orang, membeli sayuran seperti kangkung melalui online shop dianggap tidak biasa dan bahkan mengundang tawa.

Kurir yang merekam kejadian tersebut mengaku terheran-heran dengan pemesanan ini. Hal ini juga menjadi perbincangan di kalangan kurir lainnya yang merasa tak percaya bahwa ada orang yang membeli kangkung secara online.

Seperti diketahui, sayuran segar memiliki keterbatasan dalam ketahanan, mudah layu, dan cepat membusuk jika tidak disimpan dengan baik. Oleh karena itu, banyak yang mempertanyakan bagaimana sayuran seperti kangkung dapat dijual dan dikirim melalui jasa pengiriman reguler.

Salah satu warganet dengan akun lin*** bahkan menulis komentar, "Lebih herannya lagi ada yang jual kangkung online."

Video tersebut pun memancing berbagai tanggapan dari warganet. Beberapa menanggapinya dengan humor, sementara yang lain mencoba memahami alasan di balik pembelian unik tersebut.

"Anggap aja konsumennya lagi introvert, malas ke pasar," tulis akun @mre*** dengan nada bercanda.

"Mungkin lagi ngidam kangkung Bandung," tulis akun @mer***, mengisyaratkan bahwa pelanggan tersebut mungkin memiliki keinginan kuat untuk makan kangkung dari daerah tertentu.