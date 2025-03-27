Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kurir Terheran-heran Harus Kirim Paket Seikat Kangkung, Warganet Tulis Komentar Lucu

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |07:26 WIB
Viral Kurir Terheran-heran Harus Kirim Paket Seikat Kangkung, Warganet Tulis Komentar Lucu
Viral Kurir Terheran-heran Harus Kirim Paket Seikat Kangkung. (Foto: TikTok)
A
A
A

Belanja online kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari kebutuhan rumah tangga hingga barang mewah, hampir semua bisa ditemukan di platform e-commerce.

Kenyamanan, kelengkapan produk, serta harga yang sering kali lebih murah menjadi faktor utama yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja secara daring dibandingkan langsung ke toko fisik.

Namun, ada kejadian unik yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seorang kurir mengunggah video di akun TikTok-nya, @yosepmaulana42, yang memperlihatkan seorang pelanggan membeli satu ikat kangkung melalui platform belanja online. Video tersebut sontak menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi dari netizen.

Pembelian sayur mayur secara daring sebenarnya bukan hal yang mustahil. Beberapa platform e-commerce bahkan telah menyediakan layanan khusus untuk bahan makanan segar, termasuk sayuran dan buah-buahan. Namun, tetap saja, bagi sebagian orang, membeli sayuran seperti kangkung melalui online shop dianggap tidak biasa dan bahkan mengundang tawa.

Kurir yang merekam kejadian tersebut mengaku terheran-heran dengan pemesanan ini. Hal ini juga menjadi perbincangan di kalangan kurir lainnya yang merasa tak percaya bahwa ada orang yang membeli kangkung secara online.

Viral Kurir Terheran-heran Harus Kirim Paket Seikat Kangkung

Seperti diketahui, sayuran segar memiliki keterbatasan dalam ketahanan, mudah layu, dan cepat membusuk jika tidak disimpan dengan baik. Oleh karena itu, banyak yang mempertanyakan bagaimana sayuran seperti kangkung dapat dijual dan dikirim melalui jasa pengiriman reguler.

Salah satu warganet dengan akun lin*** bahkan menulis komentar, "Lebih herannya lagi ada yang jual kangkung online."

Video tersebut pun memancing berbagai tanggapan dari warganet. Beberapa menanggapinya dengan humor, sementara yang lain mencoba memahami alasan di balik pembelian unik tersebut.

"Anggap aja konsumennya lagi introvert, malas ke pasar," tulis akun @mre*** dengan nada bercanda.

"Mungkin lagi ngidam kangkung Bandung," tulis akun @mer***, mengisyaratkan bahwa pelanggan tersebut mungkin memiliki keinginan kuat untuk makan kangkung dari daerah tertentu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192946//viral-iKnu_large.jpg
Viral Wanita Cantik Asal Prabumulih Dinikahi Bule Australia, Maharnya Rumah Rp10,8 Miliar hingga Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192937//uang-X6im_large.jpg
Lagi Viral Fenomena Poverty Challenge: Si Kaya yang Pura-Pura Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/624/3192850//guru-5VUb_large.jpg
Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/612/3192761//viral-rnZz_large.jpg
Viral! Wanita Ini Lebih Memilih Gaji Rp16 Juta per Minggu Seumur Hidup Ketimbang Menang Lotre Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192748//viral-B4IT_large.jpg
Viral Sekelompok Orang Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/629/3192736//viral-FcnY_large.jpg
Viral! Bocah 5 Tahun Tewas Terjepit Travelator di Resor Ski Jepang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement