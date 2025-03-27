Viral Momen Jay Idzes Bilang Tinggal di Semarang saat Bertemu Prabowo, Netizen: Ternyata Tetanggaan!

Ada yang menarik pada momen saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengunjungi para pemain Timnas Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta menjelang laga melawan Bahrain, Selasa, 25 Maret 2025 kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyapa satu per satu pemain dan jajaran pelatih. Kemudian, momen lucu terjadi saat Prabowo berbincang dengan Jay Idzes, kapten Timnas Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai pemain kelahiran Belanda.​

Pasalnya, ketika Prabowo menanyakan tempat tinggalnya, Jay Idzes menjawab, "Saya tinggal di Semarang,".

Percakapan tersebut berlangsung dalam bahasa Indonesia, menunjukkan kemampuan Jay Idzes dalam berbahasa Indonesia.

Prabowo kemudian menanyakan, "Bisa bahasa Indonesia sekarang?" yang dijawab oleh Jay dengan, "Bisa... bisa..." ​

Jawaban ini membuat Prabowo terkejut dan kagum atas kemampuan bahasa Indonesia Jay serta pilihannya untuk tinggal di Semarang. ​

Momen ini menunjukkan upaya Jay Idzes dalam beradaptasi dengan budaya dan bahasa Indonesia, serta memperkuat hubungannya dengan tim dan masyarakat Indonesia.

Momen tersebut juga menjadi sorotan dan menghibur netizen, yang memberikan berbagai komentar positif mengenai interaksi tersebut.

Banyak yang mengapresiasi usaha Jay dalam mempelajari bahasa Indonesia dan adaptasinya dengan budaya lokal.​