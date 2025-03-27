5 Rekomendasi Hp Baru Cocok Mudik Lebaran

Menjelang mudik Lebaran 2025, memiliki ponsel dengan performa andal dan fitur mumpuni sangat penting untuk mendukung komunikasi dan dokumentasi perjalanan Anda.

Kelima ponsel berikut ini menawarkan kombinasi performa, daya tahan baterai, dan fitur fotografi yang sesuai untuk menemani perjalanan mudik Anda.

Pastikan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Nah, berikut adalah lima rekomendasi ponsel terbaru yang cocok untuk menemani mudik Anda, dirangkum Okezone, Kamis (27/3/2025).

1. Infinix Note 50 Pro

Infinix Note 50 Pro hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci beresolusi Full HD+ dan refresh rate 144Hz, memberikan tampilan jernih dan responsif.

Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultra, ponsel ini dilengkapi RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Kamera utamanya berkekuatan 108 MP, sementara baterai 5.000 mAh dengan pengisian cepat 67W memastikan daya tahan selama perjalanan mudik. ​



2. Tecno Pova 6 Pro

Tecno Pova 6 Pro 5G menawarkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 5G, ponsel ini memiliki RAM 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB.

Kamera utama 64 MP dan baterai 6.000 mAh dengan pengisian cepat 45W menjadikannya pilihan tepat untuk perjalanan jauh. ​

3. Vivo Y29

Vivo Y29 hadir dengan layar IPS LCD 6,68 inci beresolusi HD+ dan refresh rate 120Hz. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G85, ponsel ini dilengkapi RAM 6 GB dan penyimpanan internal 128 GB.

Kamera utama 50 MP dan baterai 5.000 mAh dengan pengisian cepat 18W memastikan Anda tetap terhubung selama perjalanan mudik. ​