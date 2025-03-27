Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Penyebab Kopi dan Minuman Berenergi Perlu Dijauhi Saat Perjalanan Mudik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |19:36 WIB
4 Penyebab Kopi dan Minuman Berenergi Perlu Dijauhi Saat Perjalanan Mudik
4 Penyebab Kopi dan Minuman Berenergi Perlu Dijauhi Saat Perjalanan Mudik, (Foto: Freepik)
A
A
A

Kopi dan minuman berenergi memang memiliki manfaat tertentu jika dikonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan, apalagi saat perjalanan mudik

Kafein dalam kopi dan minuman berenergi bisa merangsang sistem saraf pusat, membantu meningkatkan fokus, kewaspadaan, dan reaksi cepat.

Cocok untuk meningkatkan performa mental, terutama saat butuh tetap terjaga. Minuman berenergi biasanya mengandung karbohidrat dan gula yang bisa memberi dorongan energi instan.

Namun saat mudik, kopi dan minuman berenergi sebaiknya dihindari karena bisa berdampak negatif pada tubuh, terutama saat perjalanan panjang. 

Berikut beberapa alasan utamanya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (27/3/2025).

1. Menyebabkan Dehidrasi

Kopi dan minuman berenergi mengandung kafein yang bersifat diuretik (meningkatkan produksi urine). Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan sering buang air kecil yang meningkatkan risiko dehidrasi, terutama jika perjalanan panjang dan minim akses air.


2. Memicu Gangguan Tidur dan Kelelahan

Kafein dalam kopi dan minuman berenergi meningkatkan kewaspadaan, tapi efeknya bisa membuat tubuh sulit beristirahat.

Jika dikonsumsi berlebihan, justru bisa menyebabkan kelelahan berlebih setelah efeknya habis. "Crash effect" dari minuman berenergi bisa menyebabkan rasa kantuk tiba-tiba, yang berbahaya bagi pengemudi apalagi saat mudik.

 

