5 Alasan Mengapa Puasa tapi Berat Badan Malah Bertambah, Salah Satunya Kurang Tidur, (Foto: Influencive)

Secara teori, puasa bisa membantu menurunkan berat badan karena asupan makanan lebih terbatas dalam jangka waktu tertentu.

Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Beberapa orang justru mengalami kenaikan berat badan saat puasa, tergantung pada pola makan dan aktivitas fisiknya.

Berat badan bisa bertambah saat puasa karena beberapa kebiasaan yang tanpa disadari membuat tubuh menyimpan lebih banyak lemak.

Berikut beberapa penyebab utamanya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (27/3/2025):

1. Makan Berlebihan Saat Berbuka dan Sahur

Setelah seharian menahan lapar, banyak orang cenderung “balas dendam” dengan makan dalam porsi besar. Jika asupan kalori lebih banyak dari yang dibakar, berat badan akan naik.



2. Konsumsi Makanan Tinggi Kalori

Mengonsumsi makanan tinggi kalori juga berkontribusi besar terhadap kenaikan berat badan selama puasa. Berikut beberapa contoh makanan mengandung tinggi kalori :

* Gorengan dan makanan berminyak tinggi lemak dan kalori.

* Makanan dan minuman manis, di mana gula berlebih meningkatkan penyimpanan lemak.

* Karbohidrat sederhana (nasi putih, roti, mie, kolak, dan lain-lain) yang cepat meningkatkan gula darah dan disimpan sebagai lemak.



3. Kurangnya Aktivitas Fisik

Saat puasa, banyak orang mengurangi aktivitas karena merasa lemas. Jika asupan makanan tinggi tetapi aktivitas fisik berkurang, berat badan akan naik.