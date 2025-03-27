Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Mengapa Puasa tapi Berat Badan Malah Bertambah, Salah Satunya Kurang Tidur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |18:27 WIB
5 Alasan Mengapa Puasa tapi Berat Badan Malah Bertambah, Salah Satunya Kurang Tidur
5 Alasan Mengapa Puasa tapi Berat Badan Malah Bertambah, Salah Satunya Kurang Tidur, (Foto: Influencive)
A
A
A

Secara teori, puasa bisa membantu menurunkan berat badan karena asupan makanan lebih terbatas dalam jangka waktu tertentu. 

Namun, kenyataannya tidak selalu begitu. Beberapa orang justru mengalami kenaikan berat badan saat puasa, tergantung pada pola makan dan aktivitas fisiknya.

Berat badan bisa bertambah saat puasa karena beberapa kebiasaan yang tanpa disadari membuat tubuh menyimpan lebih banyak lemak. 

Berikut beberapa penyebab utamanya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (27/3/2025):

1. Makan Berlebihan Saat Berbuka dan Sahur

Setelah seharian menahan lapar, banyak orang cenderung “balas dendam” dengan makan dalam porsi besar. Jika asupan kalori lebih banyak dari yang dibakar, berat badan akan naik.


2. Konsumsi Makanan Tinggi Kalori

Mengonsumsi makanan tinggi kalori juga berkontribusi besar terhadap kenaikan berat badan selama puasa. Berikut beberapa contoh makanan mengandung tinggi kalori : 
* Gorengan dan makanan berminyak tinggi lemak dan kalori.
* Makanan dan minuman manis, di mana gula berlebih meningkatkan penyimpanan lemak.
* Karbohidrat sederhana (nasi putih, roti, mie, kolak, dan lain-lain) yang cepat meningkatkan gula darah dan disimpan sebagai lemak.


3. Kurangnya Aktivitas Fisik

Saat puasa, banyak orang mengurangi aktivitas karena merasa lemas. Jika asupan makanan tinggi tetapi aktivitas fisik berkurang, berat badan akan naik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121441/4_penyakit_yang_rentan_terjadi_saat_puasa_dan_cara_mengatasinya-WmPO_large.jpg
4 Penyakit yang Rentan Terjadi Saat Puasa dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/612/2986425/viral-bulan-ramadan-ini-bakal-ada-2-kali-gerhana-apa-saja-sYoxg3Apia.jpg
Viral Bulan Ramadan Ini Bakal Ada 2 Kali Gerhana, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986198/ternyata-ini-manfaat-rasa-lapar-saat-berpuasa-ujOdrSLj0s.jpg
Ternyata Ini Manfaat Rasa Lapar saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/298/2788787/daripada-berbuka-dengan-yang-manis-lebih-baik-makan-buah-loh-Rrg4e52Juy.jpg
Daripada Berbuka dengan Yang Manis, Lebih Baik Makan Buah Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/13/611/2578486/5-tips-sederhana-jaga-kesehatan-kulit-saat-puasa-pKY14O7UEw.jpg
5 Tips Sederhana Jaga Kesehatan Kulit saat Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/12/481/2577341/awas-ini-4-bahaya-langsung-tidur-usai-sahur-bagi-kesehatan-OR8PIYIjqp.jpg
Awas! Ini 4 Bahaya Langsung Tidur Usai Sahur bagi Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement