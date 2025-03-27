Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik, Matikan Listrik hingga Tutup Lubang Pembuangan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |17:27 WIB
8 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik, Matikan Listrik hingga Tutup Lubang Pembuangan
8 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik, Matikan Listrik hingga Tutup Lubang Pembuangan, (Foto: Okezone)
A
A
A

Saat mudik, meninggalkan rumah dalam keadaan aman sangat penting agar terhindar dari risiko seperti pencurian atau kebakaran. Apalagi, jika Anda akan pergi dalam waktu lama, melalukan persiapan perjalanan mudik tentu tak boleh dilewatkan.

Jangan sampai karena lupa akan satu dan dua hal, momen mudik jadi terganggu karena rasa tak tenang. Berikut tips meninggalkan rumah saat mudik, dilansir Okezone dari berbagai sumber, Kamis (27/3/2025):

1. Matikan Seluruh Aliran Air, Listrik, dan Gas

Anda perlu mengikuti tips yang berkaitan dengan keamanan rumah dari bencana seperti kebakaran. Pastikan Anda mencabut seluruh aliran listrik untuk meminimalisasi terjadinya korsleting saat rumah kosong.

Selain itu, Anda juga perlu mencabut regulator dari tabung gas untuk menghindari kebocoran yang membahayakan.


2. Kosongkan Kulkas ataupun Dispenser

Kondisi peralatan tanpa listrik, berarti kosongkan kulkas agar makanan yang Anda simpan di dalamnya tidak membusuk.

Hal ini ditujukan untuk menghindari kerusakan pada kulkas atau dispenser jika dibiarkan menyala selama mudik.


3. Kosongkan Penampungan Air

Tak kalah penting, tips meninggalkan rumah sebelum mudik yang perlu Anda lakukan yaitu mengosongkan penampungan air.

Hal ini ditujukan agar genangan air yang ada di rumah tidak menjadi media nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Dengan demikian, Anda bisa terhindar dari berbagai risiko penyakit yang dapat disebarkan oleh nyamuk.


4. Simpan Barang Berharga di Tempat Aman

Salah satu hal yang membuat khawatir saat meninggalkan rumah saat mudik adalah keamanan dari barang berharga di dalamnya. Untuk itu, tips aman meninggalkan rumah saat mudik lebaran adalah menyimpan barang berharga tersebut dengan baik.

Caranya, Anda bisa meletakkan barang berharga seperti perhiasan, uang tunai, dan surat-surat ke dalam brankas. Dengan demikian, barang berharga Anda akan mendapatkan perlindungan ganda.

 

Halaman:
1 2
      
