Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |20:28 WIB
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, wujudkan pariwisata berkualitas dan bermartabat. (Foto: Perindo)
A
A
A

DPW Partai Perindo Provinsi Bali menyambangi Dinas Pariwisata Bali untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) No. 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing. Kunjungan ini untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Bali Era Baru dengan pariwisata yang lebih berkualitas dan bermartabat.

Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama bersama jajaran pengurus partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini, disambut hangat oleh Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun di kantornya Jalan S. Parman, Denpasar, Selasa (25/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo menyampaikan sejumlah masukan untuk mendukung pariwisata Bali. Di antaranya dokumentasi digital, pembuatan TV khusus pariwisata dan promosi desa wisata di setiap kecamatan setiap tahunnya.

"Kedatangan kita hari ini ke Dinas Pariwisata Bali, pertama kita ingin tahu sejauh mana perkembangan pariwisata di Bali pasca Covid. Kedua, banyak terobosan baru yang dibuat Pak Kadis untuk memajukan pariwisata," ujar Komang.

Dia menegaskan komitmen Partai Perindo untuk ikut berperan aktif memajukan pariwisata di Pulau Dewata. "Kami ingin berpartisipasi dan bersinergi dengan Dinas Pariwisata, karena membangkitkan sektor ini butuh gotong royong dari semua pihak," katanya.

Kadis Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengapresiasi inisiatif Partai Perindo dalam mendukung pariwisata Bali yang lebih tertata, berkualitas dan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada Perindo, salah satu partai yang sangat peduli untuk menjadikan pariwisata Bali berkualitas dan bermartabat. Pertemuan hari ini membahas bagaimana support untuk mewujudkan itu," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/408/3070656/pantai_pandawa_dari_pantai_rahasia_hingga_destinasi_favorit_di_bali-Rqvn_large.jpg
Pantai Pandawa: Dari 'Pantai Rahasia' hingga Destinasi Favorit di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement