Resep Kue Semprit Murah Meriah, Praktis untuk Lebaran

Sajian kue kering biasa tersaji di meja makan saat perayaan lebaran. Aneka kue kering pun bermacam-macam, mulai dari nastar, kastengel hingga putri salju.

Namun, tak hanya aneka kue kering di atas, Anda juga bisa membuat kue semprit yang lebih simple dan pastinya murah meriah. Kue ini cukup mudah untuk dibuat di rumah serta menggunakan bahan baku yang sederhana.

Meski cukup sederhana, kue semprit tetap memiliki rasa yang lezat dan bentuk yang cantik. Tentunya kue ini juga cocok disajikan di meja Anda saat hari raya Idul Fitri mendatang.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuatnya? Berikut informasinya dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Kamis (27/3/2025).



Bahan:

120 gr margarin (suhu ruang)

80 gr mentega tawar (suhu ruang)

150 gr gula halus

2 butir kuning telur

½ sdt perisa vanila

¾ sdt garam

260 gr tepung terigu protein rendah

80 gr maizena

30 gr krimer bubuk / susu bubuk

½ sdt perisa cokelat



Pelengkap:

choco chips