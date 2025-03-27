Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Makanan Lebaran yang Tinggi Kolesterol, Jangan Kebanyakan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |20:27 WIB
3 Makanan Lebaran yang Tinggi Kolesterol, Jangan Kebanyakan!
3 Makanan Lebaran yang Tinggi Kolesterol, Jangan Kebanyakan! (Foto: Noshonit)
Lebaran tinggal hitungan hari dan banyak hal yang perlu disiapkan menjelang hari raya. Salah satunya yang tak boleh ketinggalan ialah sajian makanan khas hari lebaran. Mulai dari makanan berat hingga sajian kue kering yang akan mempermanis momen hari rayamu.

Beberapa makanan yang biasa tersaji saat lebaran pun beragam. Tak hanya makanan berat, aneka kue kering juga tak pernah absen saat lebaran.

Namun, kebanyakan makanan khas lebaran berbahan dasar santan mengandung banyak lemak. Makanan tersebut cukup tinggi kolesterol sehingga tak boleh dikonsumsi terlalu banyak. 

Penasaran makanan khas lebaran apa saja yang mengandung kolesterol tinggi? Berikut informasinya dirangkum pada Kamis (27/3/2025).


1. Opor Ayam

Pertama ada opor ayam. Makanan ini akan sering kamu temui di banyak tempat saat lebaran tiba.

Meski rasanya nikmat, opor ayam juga termasuk makanan yang tinggi kolesterol. Hal ini lantaran opor ayam yang berbahan dasar santan yang tinggi lemak.

Dilansir Medical News Today, santan mengandung kalori dan lemak yang tinggi. Dalam jumlah sedang, santan dapat memiliki manfaat kesehatan, tetapi mengonsumsinya terlalu banyak dapat menimbulkan beberapa efek yang tidak diinginkan.

2. Rendang

Halaman:
1 2
1 2
      
