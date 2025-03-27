Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Marshmallow Camilan Kekinian, Bisa jadi Isian Toples Lebaran

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |16:24 WIB
Resep Marshmallow Camilan Kekinian, Bisa jadi Isian Toples Lebaran
Resep Marshmellow. (Foto: TikTok)
A
A
A

Saat lebaran tiba, aneka ragam kue terjadi di meja makan untuk menyambut tamu. Salah satu yang jadi rekomendasi adalah marshmallow yang disukai anak-anak.

Marshmellow cocok sebagai tambahan kue di Hari Raya Idul Fitri. Yuk simak resep dari Jerry Andrean di TikTok @jerryandrean96, dikutip Kamis (27/3/2025). Jerry merupakan pemenang Master Chef Season 7.

Marshmallow ini tidak membutuhkan banyak bahan dan cara pembuatannya sangat praktis dan menghemat waktu, berikut resepnya.:

Bahan : 
•    40 gram gelatine
•    150 ml air
•    250 gram gula
•    150 ml air
•    Sejumput vanilla
•    Sejumput garam
•    Pewarna makanan berwarna pink 

Cara Membuat : 
1.    Rendam gelatine bubuk dengan air dan diamkan selama 5 menit hingga mengembang
2.    Lelehkan gula dengan air 
3.    Kemudian tuangkan lelehan gula tadi ke dalam gelatine yang sudah mengembang
4.    Tambahkan vanilla dan garam dan kocok menggunakan mixer sekitar 15 menit hingga menyatu 
5.    Kemudian bagi menjadi 2, ada yang tidak menggunakan tambahan perwarna makanan dan menggunakan perwarna makanan berwarna pink ke dalam adonan yang sudah menyatu tadi 
6.    Kemudian masukan ke dalam wadah yang sudah dilapisi minyak
7.    Masukkan wadah tersebut ke dalam freezer selama 3 jam 
8.    Setalah itu letakkan isi dari wadah tadi ke talenan atau alas yang sudah ditaburi sangraian tepung maizena 
9.    Kemudian potong adonan yang sudah membeku menjadi bentuk kotak-kotak dan taburi lagi tepung maizena yang sudah disangrai
10.    Hidangkan 

Nah mudah bukan membuat marshmallow ini, dijamin anak-anak suka. Tetapi karena mengandung banyak gula, disarankan untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya.

(Qur'anul Hidayat)

      
