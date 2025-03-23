Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Keseruan Vision+ Sahurun 2025 Jilid II: Charity Fun Race 5K, Finish Tercepat dalam 14 Menit

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |08:36 WIB
Keseruan Vision+ Sahurun 2025 Jilid II: Charity Fun Race 5K, Finish Tercepat dalam 14 Menit
Vision+ Sahurun 2025 Jilid II. (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

Area Gelora Bung Karno (GBK) diramaikan oleh 4.000 pelari yang mengikuti Vision+ Sahurun 2025 Jilid II - Charity Fun Race 5K. 

Sejak pukul 22.00 WIB, sejumlah pelari sudah berdatangan, tak hanya mengenakan jersey, beberapa diantaranya tampak mengenakan kostum unik seperti cosplay ibu peri, malaikat bersayap hingga dinosaurus yang begitu meriah dengan warna-warni.

Vision+ Sahurun 2025 di tahun ini memadukan olahraga, kebersamaan, dan semangat berbagi di bulan Ramadan. 

Acara ini turut memperkuat posisi VISION+ sebagai platform streaming OTT yang tidak hanya menawarkan hiburan berkualitas tinggi, tetapi juga melibatkan penggunanya dalam kegiatan yang bermakna, termasuk bagi mereka yang menggemari olahraga.

Sahurun

Sebagai platform streaming OTT yang dikenal dengan konten olahraganya yang kuat, VISION+ juga menghadirkan para pemain Vision+ Originals untuk ikut berpartisipasi, menambah keseruan dan mempererat hubungan antara penggemar serial dan olahraga. 

Tampak pemain series Vision+ seperti Ajil Ditto, Rachel Patricia, Ismi Melinda, begitu antusias ikut berlari bersama ribuan peserta lainnya. Bahkan Ajil Ditto mengaku mengincar posisi 100 besar dalam event kali ini.

Tepat pukul 00.00 dilakukan flag off salah satunya oleh Roy Debashis selaku Chief Product Officer Vision+ yang juga ikut berlari bersama peserta lainnya. Pelari tercepat berhasil finish dalam waktu 14 menit dalam jarak tempuh 5 kilometer. 

