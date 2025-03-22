Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sensasi Yoga Bersama Park Hyatt Jakarta di Momen Earth Hour 2025

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |23:58 WIB
Sensasi Yoga Bersama Park Hyatt Jakarta di Momen Earth Hour 2025
Sensasi yoga bersama Park Hyatt Jakarta di momen Earth Hour 2025. (Foto: Nurul Amanah/Okezone.com)
PARK Hyatt Jakarta turut berpartisipasi dalam kampanye Earth Hour 2025 yang digelar pada Sabtu (22/3/2025), mulai pukul 20.30 WIB. Earth sendiri merupakan gerakan mematikan lampu selama 60 menit untuk menyelamatkan bumi.

Saat pemadaman lampu berlangsung, Park Hyatt Jakarta mengadakan yoga untuk memberikan pengalaman relaksasi sekaligus meditasi dalam keadaan cahaya temaram karena lampu yang padam, hanya ditemani cahaya lilin serta bulan dan bintang di langit.

Pengalaman yoga di  ruangan semi outdoor lantai 34 dengan cahaya temaram tentu menjadi sensasi yang berkesan dan tak terlupakan untuk para tamu Park Hyatt Jakarta untuk relaksasi sejenak dari hiruk pikuk kehidupan.

Selain itu, Park Hyatt Jakarta memberikan imbauan kepada para tamu untuk mematikan perangkat elektronik yang tersambung ke listrik. Kemudian, Park Hyatt Jakarta menampilkan visual lilin yang membentuk angka 60+ di dining room yang melambangkan dedikasi hotel terhadap keberlanjutan. Representasi visual yang kuat ini berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab bersama dalam menjaga planet ini.

"Jadi ketika lampu dimatikan, para tamu yang mengikuti yoga akan merasakan relaksasi sekaligus meditasi," ujar Bella Arianty, Public Relations Manager Park Hyatt Jakarta kepada Okezone.com, Sabtu (22/3/2025).

 

Telusuri berita women lainnya
