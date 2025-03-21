Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perjalanan 32 Ribu Skrining Kanker Payudara, 0,9% Peserta Didiagnosis BI-RADS 4

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |13:09 WIB
Perjalanan 32 Ribu Skrining Kanker Payudara, 0,9% Peserta Didiagnosis BI-RADS 4
Deteksi dini kanker payudara meningkatkan peluang kesembuhan pasien secara signifikan. (Foto: Ist)
A
A
A

Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Hematologi Onkologi Medik, dr. Ruth Vonky Rebecca, SpPD, K-HOM mengatakan, deteksi dini kanker payudara meningkatkan peluang kesembuhan pasien secara signifikan. Selain itu, deteksi dini kanker juga membuat kualitas hidup tetap terjaga.

Hal ini disampaikannya dalam Talkshow “Selangkah Rayakan Harapan: Perjalanan 32.000 Skrining Kanker Payudara” yang diadakan Siloam Hospitals beberapa waktu lalu. Acara ini menandai perjalanan program SELANGKAH (SEmangat LAwan KAnker) yang semakin berkomitmen dalam deteksi dini kanker payudara.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Ibu Melda Hutagalung, seorang guru yang mengikuti SELANGKAH pada Agustus 2024. Skrining mendeteksi adanya kanker payudara sejak dini dengan hasil BI-RADS 4 atau hasil pencitraan payudara yang menunjukkan adanya kelainan yang mencurigakan. Meski awalnya terkejut, Ibu Melda segera mengambil langkah medis yang tepat.

"Saya sangat bersyukur mengikuti program SELANGKAH. Tanpa program ini, mungkin saya tidak akan mengetahui kondisi saya sejak awal. Terima kasih kepada seluruh tim Siloam atas perhatian luar biasa," ujar Ibu Melda dengan penuh haru, dikutip Jumat (21/3/2025).

Deteksi Dini Kanker Payudara

Sementara itu, dr. Vera Nevyta Tarigan, Sp.Rad, Subsp. PRP(K), yang terlibat dalam skrining di berbagai daerah, merasakan dampak nyata dari program ini.

“Melalui SELANGKAH, kami bisa menjangkau perempuan yang jauh dari akses layanan kesehatan dan memberikan pemeriksaan serta edukasi secara langsung kepada mereka," ungkapnya.

Dari hasil skrining SELANGKAH, sebanyak 0,9% peserta didiagnosis dengan kategori BIRADS 4, yang menandakan adanya massa mencurigakan dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. ”Kami berharap peserta dengan hasil BI-RADS 4 segera melakukan tindak lanjut medis," tambah dr. Vera.

Dengan cakupan yang semakin luas di tahun 2025, SELANGKAH tidak hanya menjadi program skrining kanker payudara, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan perempuan di Indonesia. Dengan deteksi dini, edukasi, dan pemantauan berkelanjutan, Siloam Hospitals berharap dapat memberikan lebih banyak harapan dan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan perawatan tepat waktu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190831//dokter-CWBN_large.jpg
Deteksi Kanker Prostat Lebih Akurat dengan Alat Robotik, Ini Penjelasan Dokter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163727//momen_terakhir_mpok_alpa_sebelum_wafat-WK4E_large.JPG
Iis Dahlia Ungkap Mpok Alpa Gagal Operasi Kanker di Malaysia karena Batuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163128//billy_syahputra-ofQu_large.JPG
Billy Syahputra Menyesal Tak Paham Kode Mpok Alpa Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/481/3154978//tumor_otak-2xAX_large.jpg
Hubungan Kanker Payudara dan Tumor Otak yang Diderita Yunita Ababiel Sebelum Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150407//jessie_j-BcWf_large.jpg
Jessie J Jalani Operasi, Sebulan setelah Divonis Idap Kanker Payudara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement