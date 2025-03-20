Bertempat di Spike Air Dome, dome terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 5.000 orang, PIK 2 Ramadan Under The Dome ini menawarkan pengalaman berbuka puasa yang unik dalam suasana Ramadan yang megah. Dengan desain arsitektur inovatif dan atmosfer yang nyaman, pengunjung akan merasakan kebersamaan dalam ibadah, tausiyah, serta hiburan Islami yang berkesan.
Setiap harinya, pengunjung akan mendapatkan inspirasi dari tausiyah oleh ustadz ternama, antara lain Ustadz Abu Fida, Ustadz Subky Al-Bughury, dan Ustadz Maulana. Selain itu, terdapat Islamic School Competition yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk berkompetisi secara individu maupun kelompok dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Hadroh dengan total hadiah senilai Rp 15 juta untuk kategori SD hingga SMA.
Dari sisi hiburan, pengunjung tidak akan pernah bosan karena penampilan musisi dan artis papan atas siap menghibur selama acara berlangsung. Beberapa line up penampil antara lain Kaka Slank, Jey Pahlevi, Namira Diansyah, dan Menie Hepilogue ft. Lima Warna
Tak lengkap rasanya berbuka puasa tanpa hidangan lezat. Ada puluhan tenant kuliner dan multiproduk yang siap memanjakan pengunjung. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan makanan dari tenant populer seperti Bebek Carok, Bakso Rusuk Solo 39, Es Teh Indonesia, Burgo, Oma Dian, 5. Bakmi Ayam Jamurqu, Fruiti Brust, Oyster Omelette, Es Tebu Indonesia, dan masih banyak lagi.
Untuk Anda yang ingin berbelanja, tersedia tenant multiproduk seperti Kanase, Saujana Wear, Majoo, serta berbagai booth dari Rumah Zakat, Agung Sedayu Grup, Wings, POP PLAY by Enjoy PIK, PIK Tourism, JNE, Hervita Air Mineral, Haka Auto, dan brand-brand besar maupun UKM yang bersanding memeriahkan acara ini.
PIK 2 Ramadan Under The Dome semakin lebih menarik dengan adanya dukungan dari RS Hermina yang menyediakan booth untuk Cek Kesehatan bagi setiap pengunjung. Nikmati kesempatan untuk menjalani Ramadan dengan lebih sehat.
Jangan Lewatkan Kesempatan Berharga Ini! PIK 2 Ramadan Under The Dome bukan sekadar acara berbuka puasa bersama, tetapi juga perayaan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan spiritualitas dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan. Dengan beragam kegiatan inspiratif dan hiburan Islami, acara ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi seluruh pengunjung.
(Tuty Ocktaviany)