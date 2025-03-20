PIK 2 Ramadan Under The Dome: Perayaan Ramadan Terbesar di Jakarta

BULAN suci Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi umat Muslim untuk berkumpul, berbagi, dan mempererat silaturahmi. Untuk merayakan momen penuh berkah ini, PIK 2 Ramadan Under The Dome akan hadir pada 21-23 Maret 2025 di Spike Air Dome, Pantai Indah Kapuk 2, mulai pukul 15.00 hingga 22.00 WIB. Acara ini menghadirkan pengalaman berbuka puasa bersama dalam suasana yang megah, disertai tausiyah dari ustadz ternama, hiburan Islami, serta berbagai aktivitas komunitas dalam satu tempat.



Spike Air Dome: Venue Megah dengan Kapasitas 5.000 Orang

Bertempat di Spike Air Dome, dome terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 5.000 orang, PIK 2 Ramadan Under The Dome ini menawarkan pengalaman berbuka puasa yang unik dalam suasana Ramadan yang megah. Dengan desain arsitektur inovatif dan atmosfer yang nyaman, pengunjung akan merasakan kebersamaan dalam ibadah, tausiyah, serta hiburan Islami yang berkesan.

"Kami sudah mempersiapkan Spike Air Dome dan sekelilingnya untuk memastikan acara ini menjadi suatu pengalaman yang tak terlupakan," ucap Ryan Adrian, Managing Director Spike Air Dome dalam rilis yang diterima Okezone.com, Kamis (20/3/2025).



Antusiasme Tinggi: Tiket Terjual hampir 2.000 dan Terus Bertambah

Sejak diumumkan, acara ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Hingga saat ini, hampir 2.000 tiket telah terjual, dan jumlahnya terus meningkat. Dengan kapasitas terbatas, pengunjung disarankan untuk segera mengamankan tiket sebelum kehabisan.

Rangkaian Acara: Tausiyah, Hiburan Islami dan Kompetisi Religi

Setiap harinya, pengunjung akan mendapatkan inspirasi dari tausiyah oleh ustadz ternama, antara lain Ustadz Abu Fida, Ustadz Subky Al-Bughury, dan Ustadz Maulana. Selain itu, terdapat Islamic School Competition yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk berkompetisi secara individu maupun kelompok dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Hadroh dengan total hadiah senilai Rp 15 juta untuk kategori SD hingga SMA.

Dari sisi hiburan, pengunjung tidak akan pernah bosan karena penampilan musisi dan artis papan atas siap menghibur selama acara berlangsung. Beberapa line up penampil antara lain Kaka Slank, Jey Pahlevi, Namira Diansyah, dan Menie Hepilogue ft. Lima Warna

Beragam Kuliner, Tenant Produk, dan Layanan Kesehatan

Tak lengkap rasanya berbuka puasa tanpa hidangan lezat. Ada puluhan tenant kuliner dan multiproduk yang siap memanjakan pengunjung. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan makanan dari tenant populer seperti Bebek Carok, Bakso Rusuk Solo 39, Es Teh Indonesia, Burgo, Oma Dian, 5. Bakmi Ayam Jamurqu, Fruiti Brust, Oyster Omelette, Es Tebu Indonesia, dan masih banyak lagi.



Untuk Anda yang ingin berbelanja, tersedia tenant multiproduk seperti Kanase, Saujana Wear, Majoo, serta berbagai booth dari Rumah Zakat, Agung Sedayu Grup, Wings, POP PLAY by Enjoy PIK, PIK Tourism, JNE, Hervita Air Mineral, Haka Auto, dan brand-brand besar maupun UKM yang bersanding memeriahkan acara ini.

PIK 2 Ramadan Under The Dome semakin lebih menarik dengan adanya dukungan dari RS Hermina yang menyediakan booth untuk Cek Kesehatan bagi setiap pengunjung. Nikmati kesempatan untuk menjalani Ramadan dengan lebih sehat.

Jangan Lewatkan Kesempatan Berharga Ini! PIK 2 Ramadan Under The Dome bukan sekadar acara berbuka puasa bersama, tetapi juga perayaan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan spiritualitas dalam suasana Ramadan yang penuh keberkahan. Dengan beragam kegiatan inspiratif dan hiburan Islami, acara ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi seluruh pengunjung.

(Tuty Ocktaviany)