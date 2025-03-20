7 Daftar Rest area dengan Pemandangan Terbaik, Salah Satunya Punya Pemandangan Gunung Merbabu

Di Indonesia ada beberapa rest area yang menawarkan pemandangan indah dan bisa menjadi tempat istirahat yang menyenangkan. Beberapa di antaranya terletak di sepanjang jalan tol atau rute wisata yang populer.

Rest area dengan view terbaik memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya lebih dari sekadar tempat berhenti sejenak dalam perjalanan.

Rest area dengan pemandangan terbaik berikut ini terletak di daerah yang jauh dari polusi kota. Udara segar dan lingkungan alami dapat memberikan rasa nyaman dan menyegarkan tubuh setelah perjalanan jauh.

Nah, berikut daftar rest area dengan view terbaik di Indonesia, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (19/3/2025).

1. KM19, Jakarta-Cikampek

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya tentu sudah tak asing dengan rest area KM19 yang juga jadi salah satu tempat terbaik untuk beristirahat.

Tempat ini sudah beroperasi sejak 2005 silam dan kerap disebut sebagai rest area kapal lantaran desain kanopinya berbentuk seperti kapal.

Mereka yang berhenti di rest area terbaik ini umumnya akan melakukan perjalanan menuju arah Cikampek. Di tempat ini banyak tersedia restoran makanan, kafe, dan minimarket.

Bahkan baru-baru ini dikabarkan jika rest area KM19 tengah membangun hotel bintang 3 dan menjadi hotel pertama yang ada di ruas jalan tol Trans Jawa.



2. Rest area Km 260B, Tol Pejagan-Pemalang

Rest area 260B ini berada di ruas tol Pejagan-Pemalang, Kabupaten Brebes. Rest area yang dikenal dengan nama rest area 260B Heritage-Banjaratma pada awalnya merupakan bekas pabrik gula Banjaratma yang didirikan oleh perusahaan Belanda.

Di tempat peristirahatan ini memiliki beberapa spot foto populer yang gratis. Di antaranya adalah tungku bekas pabrik gula, mesin gilas pabrik gula, permainan perosotan, masjid, hingga ilalang.



Bahkan, selain spot foto, rest area dengan luas mencapai 10,6 hektar ini memiliki wahana permainan seluncuran atau perosotan panjang bernama Srodotan Donat berwarna pelangi yang akan terlihat menarik bagi anak-anak.