Persiapan Strategis Kemenpar Sambut Libur Lebaran 2025, Salah Satunya Turunkan Harga Tiket Pesawat

Menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan sejumlah langkah strategis yang telah disiapkan Kementerian Pariwisata untuk mengantisipasi arus mudik. Ia menekankan pentingnya menjamin kenyamanan, keamanan, dan kesenangan bagi masyarakat selama periode Lebaran mendatang.



Pernyataan Menteri Widiyanti Putri sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berharap agar perayaan Lebaran tahun ini berlangsung dengan tenang dan aman.



“Salah satu strategi yang telah diterapkan adalah penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi di seluruh Indonesia sebesar 13-14 persen. Penurunan harga tiket ini berlaku untuk periode perjalanan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 dan diharapkan bisa memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk merencanakan mudik atau berwisata #DiIndonesiaAja dengan biaya yang lebih terjangkau,” ungkapnya dalam acara "Jumpa Pers Bulanan" yang diadakan di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (19/3/2025),



Lebih lanjut Menteri Widiyanti menjelaskan, Kementerian Pariwisata juga bekerja sama dengan pelaku usaha juga menawarkan berbagai promosi yang akan mendukung minat masyarakat dalam berwisata selama libur Lebaran. Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan perjalanan wisata, Kementerian Pariwisata telah meluncurkan dua kampanye utama, yaitu #MudikYuk dan #LebaranDiJakartaAja.



Kampanye #MudikYuk bertujuan untuk mendorong masyarakat agar mengeksplorasi destinasi wisata yang terletak sepanjang jalur mudik atau di sekitar kampung halaman mereka, sementara #LebaranDiJakartaAja mengajak masyarakat dari luar Jakarta untuk berwisata di ibukota selama libur Lebaran.



Selain itu, beberapa event budaya dan festival juga akan digelar di berbagai daerah untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata, seperti Aceh Ramadan Festival dan Festival Rakik-Rakik yang terpilih untuk program Karisma Event Nusantara (KEN) 2025.



Sementara untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan selama libur Lebaran, Kementerian Pariwisata juga telah mengeluarkan surat imbauan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, Kementerian meminta agar destinasi wisata dipersiapkan dengan baik, memastikan pelayanan yang prima, dan memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan wisatawan.