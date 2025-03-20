Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dapatkan Diskon hingga Rp100.000 untuk Libur Lebaran Makin Seru

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |13:15 WIB
Dapatkan Diskon hingga Rp100.000 untuk Libur Lebaran Makin Seru
Dapatkan Diskon Rp100.000 untuk Libur Lebaran Makin Seru
A
A
A

Libur Lebaran menjadi momen yang dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus menikmati waktu berwisata. Banyak destinasi wisata mengalami peningkatan kunjungan, mulai dari objek wisata alam, taman rekreasi, hingga wisata budaya dan religi.

Berbagai tur dan aktivitas menarik juga tersedia untuk menambah pengalaman liburan, seperti tur sejarah, petualangan alam, atau aktivitas keluarga di taman hiburan. 

Untuk membantu Anda mendapatkan pengalaman liburan ideal, Mister Aladin mempunyai promo Diskon s.d Rp100.000 untuk berbagai jenis tur dan aktivitas liburan. Dengan promo ini, Anda bisa lebih mudah menikmati petualangan baru di destinasi impian tanpa harus khawatir soal biaya tambahan.

Misalnya, rafting di Pangalengan, bermain ATV di Banjar Bayad, Bali hingga off-road di lereng Gunung Merapi. Semua aktivitas ini bisa Anda nikmati dengan harga yang lebih hemat. Promo tersebut berlaku sampai 31 Maret 2025. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan untuk liburan hemat yang penuh keseruan ini.   

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.    
    
Kemudian, setiap Anda mendapatkan penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan tersebut. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif. 
 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut, Anda dapat mengakses website berikut. Jangan lupa download aplikasi Mister Aladin di Google Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
