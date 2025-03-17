Satu Kesalahan yang Tidak Boleh Dilakukan saat Evakuasi Darurat di Pesawat

Satu Kesalahan yang Tidak Boleh Dilakukan saat Evakuasi Darurat di Pesawat, (Foto: Freepik)

Saat keadaan darurat, setiap detiknya sangat berharga. Namun terdapat satu kesalahan fatal yang dapat menghilangkan kesempatan untuk menyelamatkan semua orang.

Dilansir dari Reader Rigest, seorang pramugari yang bernama Sydney Anistine membagikan pengalamannya selama bertugas. Saat ini sedang menempuh pelatihan di salah satu maskapai penerbangan di Amerika Serikat.

"Selama 11 tahun saya terbang, saya tidak pernah mengalami situasi evakuasi darurat, syukurlah, tetapi kami tetap berlatih untuk menghadapinya seolah-olah hidup kami bergantung padanya—karena suatu saat nanti hal itu bisa saja terjadi," ucap Sydney.

Sebagian besar penerbangan berjalan dengan lancar, atau dengan sedikit hambatan yang tidak berbahaya. Situasi untuk evakuasi darurat sangat dihindari oleh semua orang.

Jika sedang dalam kondisi darurat, tinggalkan barang bawaan dan fokus untuk menyelamatkan diri. Karena satu kesalahan fatal dalam evakuasi darurat adalah membawa serta barang bawaan ketika evakuasi.

Banyak hal yang mungkin terjadi apabila memaksa untuk ikut mengevakuasi barang bawaan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peluang keselamatan saat evakuasi darurat.

Karena dengan membawa barang bawaan tubuh akan tidak leluasa untuk bergerak, dan juga menghalangi penumpang lain yang ingin menyelamatkan diri. Mengambil barang bawaan juga memakan banyak waktu, karena dalam keadaan darurat setiap detiknya sangat berharga.