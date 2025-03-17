Hibisc Fantasy Puncak Punya Siapa? Ternyata Ini Sosoknya!

Hibisc Fantasy di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat belakangan menjadi sorotan karena gerbangnya baru saja dibongkar warga, pada Kamis (6/3/2025) lalu.

Pembongkaran dilakukan usai penyegelan lokasi tempat wisata yang diduga menjadi salah satu biang kerok banjir bandang kawasan wisata puncak beberapa hari lalu hingga mengakibatkan seorang warga Citeko meninggal dunia.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberikan instruksi tegas pada jajaranya agar proyek anak usaha PT Jaswita Jawa Barat yang berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tersebut dibongkar.

Proyek wisata yang diberi nama Hibisc Fantasy ini kerap menimbulkan masalah di kawasan Puncak, salah satunya mengakibatkan perusakan lingkungan.

Menurut Dedi Mulyadi, proyek milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu telah menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Bahkan melanggar aturan hingga bermasalah dengan perizinan.

Tempat wisata ini sudah berulang kali pembangunannya mendapatkan peringatan, termasuk upaya pembongkaran mandiri namun tidak digubris.

Banyak dari kalangan netizen yang akhirnya penasaran dengan sosok pemilik dari Hibisc Fantasy Puncak. Berikut akan diulas Okezone, dirangkum dari berbagai sumber, Senin (17/3/2025).

Hibisc Fantasy Puncak adalah sebuah objek wisata yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan dari PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jawa Barat.

Menurut laporan, pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak berasal dari tiga kota, yaitu Semarang, Jakarta, dan Bogor.

Usut punya usut, tempat rekreasi ini dikelola oleh anak Jaswita, PT Jaswita Jaya Lestari (JLJ) yang dipimpin langsung oleh Angga Kusnan sebagai direktur.

Meski begitu, tidak banyak yang tahu, siapa Angga Kusnan. Selain berpengalaman di dunia ekonomi, ia juga aktif di gerakan sosial dan literasi.

Siapa Angga Kusnan?

Memiliki nama lengkap Angga Kusnan Qadafi, pria kelahiran Tangerang, 15 Maret 1989 ini besar di Kota Bandung dengan mengenyam pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Angga lulus dari jurusan Mikrobiologi ITB sebagai Sarjana Sains pada tahun 2013. Selama di kampus, Angga dikenal mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi.

Terlihat sepanjang masa kuliahnya, Angga aktif di Keluarga Mahasiswa ITB, Korp Relawan Salman (Korsa), dan Asosiasi Masjid Kampus Indonesia.

Angga mengawali kariernya sebagai konsultan di bidang teknologi dan pembangunan pada tahun 2013 hingga 2014. Saat itu dirinya menjadi Fasilitator Program Pusat Pengembangan Masyarakat Indonesia di bidang perikanan.