Rayakan Lebaran Penuh Keajaiban di Ancol Taman Impian

Ancol Taman Impian akan menyuguhkan perayaan Lebaran yang penuh keajaiban dengan tema "Rayakan Kemenangan Penuh Keajaiban" pada pekan libur Idul Fitri 2025. (Foto: Dok Ancol)

Okezone - Momen Lebaran merupakan salah satu momen yang banyak dinanti oleh masyarakat Indonesia. Ancol Taman Impian akan menyuguhkan perayaan Lebaran yang penuh keajaiban dengan tema "Rayakan Kemenangan Penuh Keajaiban" pada pekan libur Idul Fitri 2025.

Pengunjung dapat menikmati beragam acara spesial di seluruh unit rekreasi Ancol, mulai dari Area Pantai Ancol, Dufan Ancol, Samudra Ancol, Sea World Ancol, Atlantis Ancol, hingga Jakarta Bird Land.

Berikut adalah rangkaian acara spesial yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga:

1. Pantai Ancol : Festival Raya Kemenangan

Ancol Taman Impian akan kembali menggelar Sholat Ied di tepi pantai yang berlokasi di Stone Area Symphony of The Sea pada hari pertama Idul Fitri mulai pukul 06.30 WIB. Pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang semarak dengan bazar kuliner dan juga alunan live musik di sini. Konser musik spektakuler akan berlangsung pada 11 April 2025 yang akan menampilkan NDX AKA dan Mendadak Koplo di Pantai Festival Ancol.