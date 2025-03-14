Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Destinasi Favorit WNI Via Agen Travel, Timur Tengah dan Italia Banyak Dikunjungi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |23:37 WIB
10 Destinasi Favorit WNI Via Agen Travel, Timur Tengah dan Italia Banyak Dikunjungi
10 Destinasi Favorit WNI Via Agen Travel. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Tren liburan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI) makin meningkat. Data dari 25 travel agen menunjukkan 10 destinasi favorit masyarakat saat ke luar negeri menggunakan Qatar Airways. Adapun urutan favoritnya adalah Jeddah, Istanbul, Riyadh, Milan, Paris, London, Dammam, Zurich, Rome, dan Vienna.

Commercial Director Via.com Indonesia, Pintoko Rama mengatakan, Qatar Airways adalah mitra maskapai strategis untuk perjalanan ke Timur Tengah maupun ke Eropa. “Sub-agent Via sendiri banyak yang merupakan agen umrah dan agent leisure yang sering mengadakan tur ke Eropa,” ucapnya.

Hal itu disampaikan Pintoko memberikan penghargaan pada 25 sub-agent Via terbaik di Indonesia beberapa waktu lalu. Pihaknya memberikan penghargaan kepada kontribusi luar biasa para agen perjalanan yang telah menunjukkan kinerja, komitmen, dan dedikasi yang luar biasa dalam mendorong perjalanan dan pariwisata di seluruh wilayah.

Agen Travel

"Kami sangat gembira merayakan upaya luar biasa dari sub-agent terbaik kami,” ucapnya.

Sementara itu, Country Manager Qatar Airways di Indonesia, Luciana Siwu mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti dedikasi dan semangat agen perjalanan yang terus memberikan layanan luar biasa kepada wisatawan di seluruh Indonesia.

“Sebagai maskapai global terkemuka, kami dengan senang hati dapat bekerja sama erat dengan Via.com Indonesia dan mendukung  acara ini,  serta memperkuat kerja sama kami dengan agen perjalanan yang memiliki peranan penting dalam melayani penumpang,” ucapnya.

Penghargaan bergengsi diberikan kepada 25 Agen Terbaik, dengan setiap pemenang menerima sertifikat khusus dan 3 Kontributor Teratas menerima tanda penghargaan, bersama dengan bingkisan khusus. 25 Agen Terbaik adalah bagian dari jaringan sub-agent Via yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Timor Leste.

(Qur'anul Hidayat)

      
