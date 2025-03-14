4 Rekomendasi Resort Mewah di Bali, Cocok untuk Libur Lebaran

Pulau Dewata Bali selalu memiliki pesona yang mampu membias para wisatawan. Bali juga memiliki segudang resort mewah menarik dan elegan yang pastinya bisa jadi rekomendasi untuk liburan lebaran Anda bersama keluarga.

Berbagai resort mewah di Bali ini juga menawarkan fasilitas terbaik dengan pesona alam khas Bali yang memikat. Tentu ini bisa jadi pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

Penasaran, apa saja rekomendasi resort mewah di Bali yang cocok jadi pilihan liburan saat lebaran nanti? Yuk simak informasinya yang dirangkum MNC Portal Indonesia, Jumat (14/3/2025).

1. The Westin Resort Nusa Dua

Pertama ada The Westin Resort Nusa Dua Bali yang merupakan salah satu hotel berbintang 5 yang memiliki convention center berstandar internasional di kawasan pariwisata Nusa Dua Bali. Hotel mewah dengan 433 kamar ini kerap menjadi pilihan penyelenggaraan sejumlah event dunia.

The Westin Resort Nusa Dua, mendapatkan penghargaan dengan kategori Best Upscale pada Ajang Exquisite Awards 2022, di mana ajang tersebut merupakan penghargaan yang diberikan kepada hotel, vila, restoran, spa, bar, klub, dan venue di Indonesia yang selalu menghadirkan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tamu.

Selain itu, resort ini menghadirkan pengalaman gastronomi yang mengesankan sekaligus inspiratif untuk para tamu yang menginap. Terdapat beragam pilihan kuliner yang lebih inovatif, menggabungkan bahan-bahan segar lokal dengan teknik memasak modern untuk menciptakan hidangan yang tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan.

2. The Ritz Carlton Bali

Kedua ada resort mewah The Ritz Carlton Bali yang wajib masuk dalam wishlist liburan Anda. Terletak di Nusa Dua, resort ini menjadi yang urutan pertama dalam ajang DestinAsian Readers' Choice Awards (RCA) ke-18. Dengan 313 kamar hotel, termasuk 34 vila di puncak tebing dan menghadap laut, resor mewah ini menawarkan lokasi yang dramatis di sepanjang garis pantai ujung selatan Nusa Dua.

“Para ladies and gentleman terus memberikan layanan legendaris terbaik demi kenyamanan para tamu kami,” ungkap Go Kondo, General Manager The Ritz-Carlton, Bali dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

3. Ayana Resort

Selanjutnya ada Ayana Resort. Penginapan ini merupakan tempat yang begitu elegan dan mewah dengan sentuhan tradisi Bali.

Resort yang berlokasi di Jimbaran, Badung, Bali ini memiliki desain yang anggun serta suasana klasik yang benar-benar selaras. Resort ini juga dilengkapi dengan kolam renang, spa, dan tempat makan dalam susunan megah.

memuaskan keinginan setiap hari. Fasilitas ini tentu memberikan kenyamanan dan nuansa liburan yang luxuris dan memukau.