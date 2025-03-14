Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran

Perhelatan Jakarta Lebaran Fair (JFL) kembali digelar tahun ini. Sukses mendatangkan sekira 350.000 pengunjung di 2024, tahun ini JFL Optimis bisa meningkatkan jumlah pengunjung hingga 500.000.

Acara yang digelar 19 Maret hingga 6 April 2025 itu, akan menjadi alternatif hiburan warga Jakarta untuk memeriahkan perayaan lebaran tahun ini.

General Manager Operations (PT) Jakarta International Expo (JIEXPO) Oki Setiawan membocorkan beberapa artis yang akan tampil guna menghibur pengunjung.

“Beberapa artisnya antara lain ada Okkay, The Rain, Monkey Boots,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (12/3/2024).

Oki menegaskan konser ini terbuka bagi semua pengunjung Jakarta Lebaran Fair 2025. Hanya saja untuk masuk ke area pameran tersebut setiap pengunjung dikenakan tiket masuk.