3 Rekomendasi Kuliner di Subang, Tak Lengkap jika Mudik Tanpa Makan Nasi Liwet

Subang merupakan kota di Jawa Barat yang terkenal dengan alamnya yang indah. Selain itu, Subang juga menyimpan berbagai kuliner lezat yang sayang jika dilewatkan saat mudik lebaran.

Jika kamu yang berencana pulang ke kampung halamanmu di Subang atau singgah dan sekadar ingin mencicipi makanan khasnya, berikut ini merangkum dari berbagai sumber, tiga rekomendasi kuliner lengkapi perjalanan mudik ke Subang.

1. Nasi Liwet

Makanan khas Subang yakni nasi liwet. Salah satu hidangan khas dari Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat, salah satunya di Kab Subang. Hidangan ini memiliki cita rasa yang kaya dan gurih, serta cara penyajian yang unik.

Nasi liwet dibuat dengan menggunakan bahan-bahan sederhana namun menghasilkan rasa yang sangat lezat dan menggugah selera. Berikut ini destinasi kuliner Nasi Liwet Subang yang perlu kamu coba.

Apabila Kamu mengunjungi Kota Subang, wajib rasanya untuk mengunjungi Saung Liwet Bancakan Subang yang berada di jalan raya Gambarsari No. 12. Kec. Pagaden, Kab. Subang. Pada daerah tersebut Kamu akan menemukan rumah makan yang menjual nasi liwet yang memiliki kelezatan khas dan tempatnya yang asri. Kamu bisa datang ke sini kapan saja di mulai pukul 09.00-20.00

Kedua, jika kamu menyukai bebek goreng, Nasi liwet Bebek Jeding wajib kamu kunjungi. Kuliner ini berada di Dangdeur, Kab. Subang. Bebek jeding bisa kamu tempuh dengan harga yang terjangkau dan cita rasa liwet yang sangat lezat. Nasi liwet bebek jeding buka setiap hari mulai jam 10.00-21.00 jangan lewatkan sensasi kelezatannya ya.

Ketiga, Liwet Pak Asep Stroberi, restoran yang bernuansa sunda dengan saung dan alunan lagu sunda. Di sini tentu menyajikan banyak menu andalan, salah satunya nasi liwet yang cukup menggugah selera. Harga yang terjangkau dan tempat yang asri sangat cocok kamu datangi jika sedang berkunjung ke kabupaten Subang. Liwet Pak Asep Stroberi berada di jl raya andir kulon No.145, Ciaro, Kec. Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, buka setiap hari mulai jam 08.00-22.00.