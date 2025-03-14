3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik

Brebes adalah sebuah kota yang terletak di Jawa Tengah. Brebes dikenal dengan berbagai keistimewaan, salah satunya adalah kuliner khasnya yang menggugah selera.

Kota ini tidak hanya dikenal sebagai penghasil bawang merah, tetapi juga menyimpan beragam makanan khas yang patut untuk dicoba. Berikut adalah tiga kuliner khas Brebes yang wajib kamu coba saat mudik:

1. Sate Blengong

Sate Blengong adalah sate yang terbuat dari daging blengong, yaitu hasil persilangan antara bebek dan angsa. Blengong dikenal memiliki daging yang lebih gurih dan tekstur yang lebih kenyak dibandingkan daging bebek biasa.

Proses pembuatan sate blengong dimulai dengan pemilihan daging blengong yang segar, kemudian dipotong-potong dan dibumbui dengan rempah khas. Sate Blengong memiliki rasa unik dengan bumbu kacang khas rempah.

Berikut beberapa destinasi wajib untuk kulineran Sate Blengong.

Pertama ada Sate Blengong Ibu Pon. tempat ini terletak di Jl. Raya Ciledug , Ketanggungan, Jagapura, Kec. Kersana, Kab. Brebes. Tempat makan ini buka setiap hari, dari jam 15.30-22.00 WIB. Menu yang tersedia ada Sate Blengong plus nasi, Sate Blengong.

Kedua ada Warung Makan Sate Blengong Bu Kijah Brebes. Tempat makan ini terletak di Jl. Gajah Mada No 31, Limbangan Wetan, Kec. Brebes, Kab. Brebes. Jam bukanya setiap hari , mulai jam 10.00-21.00. Mereka menyediakan beberapa menu, diantaranya ada kupat dan sate blengong ( bakar/masak).

Terakhir ada Kupat Sate Blengong Om Sabar. Tempat ini terletak di Jl.Prof.M. Yamin , Brebes, Kec. Brebes, Kab.Brebes. Jam bukanya setiap hari mulai dari jam 15.00-23.00. Menu yang tersedia juga ada Kupat dan Sate Blengong.