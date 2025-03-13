Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Bahan Aktif yang Sering Digunakan di Skincare, Wajib Tahu demi Jaga Kesehatan Kulit

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |21:59 WIB
Kenali Bahan Aktif yang Sering Digunakan di <i>Skincare</i>, Wajib Tahu demi Jaga Kesehatan Kulit
Kenali Bahan Aktif yang Sering Digunakan di produk perawatan kulit. (Foto: Freepik)
Ada bermacam bahan aktif yang terkandung dalam skincare. Bagi para pengguna, sangat penting mengetahui komposisi bahan aktif karena ini dapat menentukan efektifitasnya dalam menjaga kesehatan kulit.

Beberapa bahan yang umum ditemukan dalam produk perawatan kulit adalah niacinamide, hyaluronic acid, salicylic acid, dan juga centella asiatica. Masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda-berbeda.

Lantas apa itu niacinamide, hyaluronic acid, salicylic acid, dan juga centella asiatica? berikut paparannya.

Dijelaskan Hafifullah Adika, Brand Manager Glamazing, niacinamide populer dalam skincare karena dapat mencerahkan, mengontrol minyak, dan memperkuat skin barrier. Sementara Hyaluronic acid membantu mengunci kelembapan, ideal untuk kulit kering.

Skincare

Untuk salicylic acid, bahan ini disebut Hafifullah efektif membersihkan pori-pori dan meredakan jerawat. Sedangkan centella asiatica menjadi bahan yang semakin populer karena dapat menenangkan kulit yang sedang mengalami iritasi atau kemerahan.

"Selain itu, bahan ini juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka kecil pada kulit," tambah Hafifullah dalam keterangan resminya yang diterima pada Kamis (13/3/2025).

Lebih jauh Hafifullah menyebut kombinasi bahan aktif dalam skincare membantu memberikan manfaat yang lebih menyeluruh tanpa perlu banyak produk. Seiring perkembangan industri kecantikan, tren skincare minimalis semakin diminati.

Dikatakan Hafifullah, banyak merek kini menghadirkan produk dengan formulasi sederhana namun tetap efektif. Salah satunya menurutnya adalah brand skincare lokal Glamazing yang menggunakan 99% bahan dari Korea dalam formulasi produknya.

 

Telusuri berita women lainnya
